Агент Жиго назвал единственный клуб РПЛ, в который может перейти защитник

Агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи сказал, что его клиент может вернуться в Россию в будущем, но только в «Спартак».

«Возможно ли, что в будущем мы будем рассматривать предложения от российских клубов, кроме «Спартака»? Нет, это невозможно. В России приоритет Жиго – только «Спартак», – сказал агент.