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    • Агент Жиго назвал единственный клуб РПЛ, в который может перейти защитник

    Агент Жиго назвал единственный клуб РПЛ, в который может перейти защитник

    Агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи сказал, что его клиент может вернуться в Россию в будущем, но только в «Спартак».

    «Возможно ли, что в будущем мы будем рассматривать предложения от российских клубов, кроме «Спартака»? Нет, это невозможно. В России приоритет Жиго – только «Спартак», – сказал агент.

    • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В составе красно-белых провел 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 5 результативными передачами.
    • В текущем сезоне 31-летний француз провел 12 матчей за «Лацио», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1736704660
    ...был хорош, но время ушло. Да и задачи у защитников при Станковиче, немного иные, чем в бытность Жиго в Спартаке...
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    oyabun
    1736704813
    Если бы не ушел из Спартака в свое время, то, играл бы и сейчас. А в будущем.. спасибо не надо.
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    alefreddy
    1736714371
    когда 32-35 будет тогда надумает
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