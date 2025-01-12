Агент Жиго назвал единственный клуб РПЛ, в который может перейти защитник

Агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи сказал, что его клиент может вернуться в Россию в будущем, но только в «Спартак».
«Возможно ли, что в будущем мы будем рассматривать предложения от российских клубов, кроме «Спартака»? Нет, это невозможно. В России приоритет Жиго – только «Спартак», – сказал агент.
- Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В составе красно-белых провел 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 5 результативными передачами.
- В текущем сезоне 31-летний француз провел 12 матчей за «Лацио», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.