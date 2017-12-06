«У вас очень крутой президент». Главные истории о Путине и футболе

Он объявил об участии в выборах.

Кубок конфедераций и ЧМ-2018

«Президент много делает для развития спорта. Кубок конфедераций и чемпионат мира в России – это его заслуга», − рассказывает Александр Бородюк о своем отношении к Путину.

Последние новости это подтверждают. Например, президент готов лично проинспектировать работу РЖД и проехаться с болельщиками на поезде во время проведения чемпионата мира. Ожидается, что он будет присутствовать и на жеребьевке турнира.

Владимир Путин выступал и на открытии Кубка конфедераций. Но сейчас президента больше всего заботит то, что будет с новейшей инфраструктурой после окончания чемпионата мира.

Например, он инспектирует построенные стадионы. Ситуацию вокруг новой арены в Санкт-Петербурге Путин назвал печальной историей. Зато ему понравился стадион «Краснодара» и весь проект Сергея Галицкого. Правда, чемпионата мира там не будет.

Лимит на легионеров

Владимир Путин хочет, чтобы в РФПЛ появлялось как можно больше наших игроков. Недавно он пошутил над Сергеем Фурсенко, который рассказывал о развитии футбола в стране.

«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра – футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Интересно вы нам все рассказали», − сказал Путин.

Виталий Мутко жалуется, что от Путина постоянно идет давление по поводу легионеров. «Он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно еще больше», − говорил Мутко в 2015 году.

В мае этого года в разговоре Путина и губернатора Краснодарского края Кондратьева прозвучала фраза про полный отказ от иностранных игроков. Путин с ней согласился, но позже в правительстве объяснили, что его неправильно поняли. После ЧМ-2018 в России должны последовать изменения по лимиту, но легионеры точно останутся.

Развитие в регионах

Путин считает, что российский футбол должен развиваться через детско-юношеские соревнования. Он призывает разобраться в системе отбора футболистов, а сам готов выделять на это дополнительные средства.

История последних дней – деньги на футбол в Брянске. Брянская лига дворового футбола получила президентский грант на сумму в два миллиона рублей. Еще почти миллион Брянск выиграл от проекта «Футбол доступен каждому». Областная федерация футбола теперь радуется, что районные команды смогут участвовать в областных соревнованиях. Ранее подобное могли себе позволить только юношеские коллективы из системы брянского «Динамо».

Любимая команда

Владимир Путин рассказывал, что у него в футболе нет любимого клуба: «Я болею за национальные сборные и люблю посмотреть красивую игру». Голландец Дик Адвокат, который работал в России с «Зенитом» и сборной, недавно рассказал другое. Еще в 2008 году Путин и Адвокат встречались на личном приеме, и тогда тренер узнал, что президент болеет за «Зенит».

А еще рассказал, что Путин сохранил Адвоката для «Зенита», заплатив сборной Австралии 1,5 миллиона евро. Дело в том, что у голландского тренера была предварительная договоренность о переходе на работу к австралийцам. Пришлось решать вопрос через неустойку.

Спасение «Томи»

Это сейчас «Томь» опустилась до границы вылета из ФНЛ. Когда-то команда претендовала на большее, но испытывала финансовые проблемы. Обращение к Владимиру Путину помогло «Томи» в 2009 году.

Тогда семь привлеченных спонсоров нашли для команды 300 миллионов рублей. Еще через год «Томь» получила 500 миллионов. Снова в приглашении заинтересованных компаний участвовал Путин.

В феврале 2016 года болельщики «Томи» снова обратились к Путину, чтобы тот разобрался с долгами клуба. Но чемпионат «Томь» доигрывала дублирующим составом. Близкий к «Томи» Валерий Непомнящий говорил, что ситуация в команде критическая. Это уже не та «Томь», которая была несколько лет назад. Раньше игроки могли выходить на поле и без зарплаты, а теперь томскому коллективу не поможет даже Путин.

Дружба с Блаттером

Путин всегда поддерживал хорошие отношения с Йозефом Блаттером. Бывший президент ФИФА сейчас отстранен от футбольной работы из-за коррупции, но, похоже, это не испортило их отношений. На чемпионате мира в России Блаттер будет в качестве гостя.

Правда, условия дисквалификации заставляют его самого приобретать билет. «Путин пригласил меня и Платини на чемпионат мира еще в 2016 году. Позже он приглашение повторил. Я обязательно приеду», − рассказал Блаттер.

В одном из своих выступлений Путин призывал дать Блаттеру Нобелевскую премию мира. Президент России считает, что швейцарец использовал спорт для укрепления отношения между странами. За приятельское взаимодействие с Блаттером мнение о Путине у других европейских чиновников очень натянутое.

Сам Путин в ситуации с Блаттером обвинял США: «Это еще одна явная попытка распространить свою юрисдикцию на другие государства. И уж точно, я в этом нисколько не сомневаюсь, это явная попытка не допустить переизбрания господина Блаттера на пост президента ФИФА, что является грубейшим нарушением принципа функционирования международных организаций».

Мнение легионеров и футболка Тарасова

Фразы о том, что футбол и политика – разные вещи, окончательно потеряли актуальность после случая с Тарасовым. Полузащитник «Локомотива» прошелся по турецкому стадиону в футболке с изображением Владимира Путина, когда его команда завершила матч с «Фенербахче».

На фоне обостренных отношений России и Турции поступок Тарасова восприняли плохо. «Это мой президент. Я уважаю его и решил показать, что с ним везде», − прокомментировал инцидент сам игрок.

О Путине много говорят и другие футболисты. Из легионеров им восхищались Молло, Пейчинович и даже Ахмед Муса. «У вас очень крутой президент. Он смелый, знает, что делает и о чем говорит», − поддерживал Путина бывший футболист ЦСКА.

Футболка с изображением президента России есть и у главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича. Он благодарен Путину за то, что тот сохраняет мир в Европе.

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