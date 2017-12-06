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    «У вас очень крутой президент». Главные истории о Путине и футболе


    3.6
    Голосов: 12
    06.12.2017 19:05
    Он объявил об участии в выборах.

    Кубок конфедераций и ЧМ-2018

    «Президент много делает для развития спорта. Кубок конфедераций и чемпионат мира в России – это его заслуга», − рассказывает Александр Бородюк о своем отношении к Путину.

    Последние новости это подтверждают. Например, президент готов лично проинспектировать работу РЖД и проехаться с болельщиками на поезде во время проведения чемпионата мира. Ожидается, что он будет присутствовать и на жеребьевке турнира.

    Владимир Путин выступал и на открытии Кубка конфедераций. Но сейчас президента больше всего заботит то, что будет с новейшей инфраструктурой после окончания чемпионата мира.

    Например, он инспектирует построенные стадионы. Ситуацию вокруг новой арены в Санкт-Петербурге Путин назвал печальной историей. Зато ему понравился стадион «Краснодара» и весь проект Сергея Галицкого. Правда, чемпионата мира там не будет.

    Лимит на легионеров

    Владимир Путин хочет, чтобы в РФПЛ появлялось как можно больше наших игроков. Недавно он пошутил над Сергеем Фурсенко, который рассказывал о развитии футбола в стране.

    «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра – футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Интересно вы нам все рассказали», − сказал Путин.

    Виталий Мутко жалуется, что от Путина постоянно идет давление по поводу легионеров. «Он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно еще больше», − говорил Мутко в 2015 году.

    В мае этого года в разговоре Путина и губернатора Краснодарского края Кондратьева прозвучала фраза про полный отказ от иностранных игроков. Путин с ней согласился, но позже в правительстве объяснили, что его неправильно поняли. После ЧМ-2018 в России должны последовать изменения по лимиту, но легионеры точно останутся.

    Развитие в регионах

    Путин считает, что российский футбол должен развиваться через детско-юношеские соревнования. Он призывает разобраться в системе отбора футболистов, а сам готов выделять на это дополнительные средства.

    История последних дней – деньги на футбол в Брянске. Брянская лига дворового футбола получила президентский грант на сумму в два миллиона рублей. Еще почти миллион Брянск выиграл от проекта «Футбол доступен каждому». Областная федерация футбола теперь радуется, что районные команды смогут участвовать в областных соревнованиях. Ранее подобное могли себе позволить только юношеские коллективы из системы брянского «Динамо».

    Любимая команда

    Владимир Путин рассказывал, что у него в футболе нет любимого клуба: «Я болею за национальные сборные и люблю посмотреть красивую игру». Голландец Дик Адвокат, который работал в России с «Зенитом» и сборной, недавно рассказал другое. Еще в 2008 году Путин и Адвокат встречались на личном приеме, и тогда тренер узнал, что президент болеет за «Зенит».

    А еще рассказал, что Путин сохранил Адвоката для «Зенита», заплатив сборной Австралии 1,5 миллиона евро. Дело в том, что у голландского тренера была предварительная договоренность о переходе на работу к австралийцам. Пришлось решать вопрос через неустойку.

    Спасение «Томи»

    Это сейчас «Томь» опустилась до границы вылета из ФНЛ. Когда-то команда претендовала на большее, но испытывала финансовые проблемы. Обращение к Владимиру Путину помогло «Томи» в 2009 году.

    Тогда семь привлеченных спонсоров нашли для команды 300 миллионов рублей. Еще через год «Томь» получила 500 миллионов. Снова в приглашении заинтересованных компаний участвовал Путин.

    В феврале 2016 года болельщики «Томи» снова обратились к Путину, чтобы тот разобрался с долгами клуба. Но чемпионат «Томь» доигрывала дублирующим составом. Близкий к «Томи» Валерий Непомнящий говорил, что ситуация в команде критическая. Это уже не та «Томь», которая была несколько лет назад. Раньше игроки могли выходить на поле и без зарплаты, а теперь томскому коллективу не поможет даже Путин.

    Дружба с Блаттером

    Путин всегда поддерживал хорошие отношения с Йозефом Блаттером. Бывший президент ФИФА сейчас отстранен от футбольной работы из-за коррупции, но, похоже, это не испортило их отношений. На чемпионате мира в России Блаттер будет в качестве гостя.

    Правда, условия дисквалификации заставляют его самого приобретать билет. «Путин пригласил меня и Платини на чемпионат мира еще в 2016 году. Позже он приглашение повторил. Я обязательно приеду», − рассказал Блаттер.

    В одном из своих выступлений Путин призывал дать Блаттеру Нобелевскую премию мира. Президент России считает, что швейцарец использовал спорт для укрепления отношения между странами. За приятельское взаимодействие с Блаттером мнение о Путине у других европейских чиновников очень натянутое.

    Сам Путин в ситуации с Блаттером обвинял США: «Это еще одна явная попытка распространить свою юрисдикцию на другие государства. И уж точно, я в этом нисколько не сомневаюсь, это явная попытка не допустить переизбрания господина Блаттера на пост президента ФИФА, что является грубейшим нарушением принципа функционирования международных организаций».

    Мнение легионеров и футболка Тарасова

    Фразы о том, что футбол и политика – разные вещи, окончательно потеряли актуальность после случая с Тарасовым. Полузащитник «Локомотива» прошелся по турецкому стадиону в футболке с изображением Владимира Путина, когда его команда завершила матч с «Фенербахче».

    На фоне обостренных отношений России и Турции поступок Тарасова восприняли плохо. «Это мой президент. Я уважаю его и решил показать, что с ним везде», − прокомментировал инцидент сам игрок.

    О Путине много говорят и другие футболисты. Из легионеров им восхищались Молло, Пейчинович и даже Ахмед Муса. «У вас очень крутой президент. Он смелый, знает, что делает и о чем говорит», − поддерживал Путина бывший футболист ЦСКА.

    Футболка с изображением президента России есть и у главного тренера тульского «Арсенала» Миодрага Божовича. Он благодарен Путину за то, что тот сохраняет мир в Европе.

    «Для россиян он царь и бог». Что футболисты говорят про Владимира Путина

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Вести
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 12
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    Комментарии95
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 декабря 2017, 07:56

      Любитель целовать детские пупки.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 6 декабря 2017, 23:19

      А информацию про Мутко (отрицательную) в интернете делают недоступной. Защищают. Видно, что не он один организатор допингового позора России. Есть люди и повыше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 декабря 2017, 21:04

      Вовчик конечно красавец !
      18 лет иметь и нагибадь всю страну при этом сделать так что бы 80% были довольны это талант !
      Если серьезно мы сами виноваты в этом, то как мы позволяет с собой обращаться с нами так и обращаться!

      1
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Dellleone 6 декабря 2017, 21:09

      а у тебя однако талант, самому себе противоречить!!! пишешь что тебе данная тема не нравиться и сам же её развиваешь!!!)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > 19element87 6 декабря 2017, 21:17

      Привет минуситам. Я против того, что сюда пихают всякие левые темы, но раз уж они это сделали почему бы не воспользоваться случаем и не выразить свое мнение.
      Сие не противоречие, ты путаешь и зря улыбаешся зря )

      -1
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Dellleone 6 декабря 2017, 21:31

      да вот как раз таки ты путаешь, сначала пишешь сие "творение":
      "Это футбольный сайт нафига сюда писать весь этот шлак про Путина и Лопыреву!!! Бомбардир скоро в желтую прессу привратишься ! "
      а через три минуты выходит очередной "шедевр":
      "Вовчик конечно красавец !
      18 лет иметь и нагибадь всю страну при этом сделать так что бы 80% были довольны это талант !
      Если серьезно мы сами виноваты в этом, то как мы позволяет с собой обращаться с нами так и обращаться!"
      Ты и тебе подобные только и ждут как ВВП пообсирать, как говориться хлебом не корми...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > 19element87 6 декабря 2017, 21:59

      Так я ж написал что против этого но раз уж это сделано и всякие аматоры признаются в любви этому жулику, то и я могу выразить свое мнение ни чего прртиворечивого тут нет.
      Я и такие как я воздают по заслугам главному жулику, заботясь о России и о светлом будущем народа моей страны, пытаясь избавить страну от ужасного кашмара который длится 18 лет, в то время как ты и такие как ты загоняют Россию в мрак своей слепотой и не пониманием реальности.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Dellleone 6 декабря 2017, 22:14

      эээ, да до тебя видать долго доходит... нафига ты пишешь сначала о том что не нужно такие темы тут обсуждать, а через 3 минуты сам же и подаёшь тему для начала новой дискуссии?!
      И да, с тобой я не собираюсь Путина обсуждать!!! Он мудрый человек и ведёт Россию по правильному пути!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > 19element87 6 декабря 2017, 22:23

      Эххх совсем все печально 2 раза написал, 3 раз не буду, не понимаешь твои проблемы.
      Да тут и обсуждать нечего... ведет то он ведет , дно за дном пробивает только направление бездны это не Путь России!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Dellleone 6 декабря 2017, 22:35

      мда, ты меня извини - я просто не знал что у тя с головой проблемы... короче забудь, не бери близко к сердцу!!! Думаю пора заканчивать этот бессмысленный разговор!!! Выздоравливай давай!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > 19element87 6 декабря 2017, 22:41

      Тебе не за что извинятся. И я не буду ты хоть и туповат и глуповат но все что говоришь и пишешь делаешь сознательно а следовательно и отвечать за это будешь сам. Давай удачного прозрения, хотя к тебе оно врятли придет у тебя особенный форма кретинизма.
      Хотя в одном я с тобой согласен пора заканчивать эту бессмыслицу.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 декабря 2017, 21:01

      Это футбольный сайт нафига сюда писать весь этот шлак про Путина и Лопыреву!!! Бомбардир скоро в желтую прессу привратишься !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 6 декабря 2017, 20:41

      Хорошая новость!!! Так держать Владимир Владимирович!!!! Мы в Вас верим!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 6 декабря 2017, 23:31

      30 лет а дурак дураком....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 6 декабря 2017, 23:40

      иди спать, а то те завтра школу, не проснёшься ведь!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 6 декабря 2017, 23:41

      Ожидаемый низбюджетный юмор с оттенком плагиата :)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 7 декабря 2017, 12:11

      Ну реально ребёнок:) Заходить на сайт под другим ником, минусовать меня, а через пять минут заходить под своим. Ты на самом деле считаешь себя умным ???))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 7 декабря 2017, 12:15

      ты вообще нормальный или из штаба анального??? ты за кого меня принимаешь дурень???

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 7 декабря 2017, 12:16

      Забавно наблюдать за обезьянкой, для которой "цифирки" в рейтинге имеют такое важное значение :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 7 декабря 2017, 12:16

      Я тебя принимаю, за того кто ты есть. За малыша. Не тебя в пупок целовали?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 7 декабря 2017, 12:18

      да мне фиолетово на твои циферки, иди гуляй вася!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 7 декабря 2017, 12:22

      Ещё пару минусов поставил?)) Хочешь я тебя поплюсую? Бесплатно :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > la verdad 7 декабря 2017, 14:34

      Оставь этого никчемного дэбила... он до седых яиц доживет, а мозгов не доживет... что с него взять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 декабря 2017, 19:40

      только с начало пусть Мутко загонит туда от куда он вылез

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4436

      ЮНик 6 декабря 2017, 19:32

      Путин всё-таки решил идти на выборы? Кто бы мог подумать! Это сенсация дня! Вернул интригу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 6 декабря 2017, 19:31

      Позорище с олимпиадой - кто виноват? Друг Путина Мутко, любимый болельщиками? А им как с гуся... Продолжаем ругать заграницу и хвалить президента. Теперь уже вечного.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 2 декабря 2017, 09:13

      Пусть забирают))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 1 декабря 2017, 21:17

      Круче некуда. Летим с горы куда не знамо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > aam 1 декабря 2017, 21:25

      Круче только яйца.

      -1
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