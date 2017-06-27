«Для россиян он царь и бог». Что футболисты говорят про Владимира Путина

В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, championat.com, tass.ru, sovsport.ru, sports.ru, business-gazeta.ru
Лучше человека управляющего такой махиной как наше государство еще не было в нашей современной истории. Мне непонятны жидо-массонские вопли некоторых обывателей. А вы что хотите, чтобы Россия стала вассалом Американского Финансового Синдиката. который по существу и так давно управляет всеми процессами на планете. Поскольку президент все -таки не бог, он не может управлять всеми процессами в государстве. Огромном государстве, в котором каждый считает себя князьком своей вотчины, и строит свою жизнь в соответствии со своими представлениями о мироустройстве( жизнь коротка и нужно как можно больше успеть нахапать). И Иногда глава государства просто не может вмешаться в какие -то процессы в силу некоторых обстоятельств, которые называются " борьба элит". О чем мы говорим, когда в отдельно взятой семье не можем навести порядок( женщины курят, дом недостроен, машина сломана, участок заброшен....), а требуете с правителя, чтобы он вам еще личную жизнь обустроил...