«Для россиян он царь и бог». Что футболисты говорят про Владимира Путина

На этой неделе Диего Марадона и Йоанн Молло похвалили президента России. «Бомбардир» показывает, что говорят о нем другие футбольные люди.

В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, championat.com, tass.ru, sovsport.ru, sports.ru, business-gazeta.ru​