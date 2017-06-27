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    «Для россиян он царь и бог». Что футболисты говорят про Владимира Путина


    4.6
    Голосов: 11
    27.06.2017 18:00
    На этой неделе Диего Марадона и Йоанн Молло похвалили президента России. «Бомбардир» показывает, что говорят о нем другие футбольные люди.

    В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, championat.com, tass.ru, sovsport.ru, sports.ru, business-gazeta.ru​

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 11
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    Комментарии59
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    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 4 октября 2017, 15:46

      Лучше человека управляющего такой махиной как наше государство еще не было в нашей современной истории. Мне непонятны жидо-массонские вопли некоторых обывателей. А вы что хотите, чтобы Россия стала вассалом Американского Финансового Синдиката. который по существу и так давно управляет всеми процессами на планете. Поскольку президент все -таки не бог, он не может управлять всеми процессами в государстве. Огромном государстве, в котором каждый считает себя князьком своей вотчины, и строит свою жизнь в соответствии со своими представлениями о мироустройстве( жизнь коротка и нужно как можно больше успеть нахапать). И Иногда глава государства просто не может вмешаться в какие -то процессы в силу некоторых обстоятельств, которые называются " борьба элит". О чем мы говорим, когда в отдельно взятой семье не можем навести порядок( женщины курят, дом недостроен, машина сломана, участок заброшен....), а требуете с правителя, чтобы он вам еще личную жизнь обустроил...

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 октября 2017, 15:34

      Лучший друг футболистов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 28 июня 2017, 09:36

      Тут пахнет не футболом, а ......

      0
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      Рейтинг: +48

      barka22 > tank219 29 июня 2017, 10:08

      зачетно все лизнули нашему Урфину

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 27 июня 2017, 23:24

      как же вы достали миньёны анального, ой простите - навального!!! всё равно ему уже президентом не стать))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 28 июня 2017, 07:18

      Нет, ребятки. Заказы выполнять - это ваша работа. Каждый день хожу мимо офиса, где такие как вы за 40 т. р. в месяц строчат 24 часа в сутки хвалу власти. На разных сайтах минусуют скопом все комменты кроме пропутинских, создавая видимость, что эти люди в меньшенстве. К счастью таких как вы всё меньше, т.к. Люди видят всю показуху, тупость и наглость сегодняшней власти. И если бы сейчас провести честные выборы - вы бы сильно удивились)))) Удачи на службе!))

      -2
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      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 28 июня 2017, 08:32

      Не чё другого и не ожидал от тебя!!! а на счёт меня, так я вообще живу в Казахстане и не на кого не работаю!!! Просто вижу что в мире происходит и что в России и что будет если Владимир Владимирович уйдёт, а я Патриот своей исторической родины и не хочу чтобы такие как вы её просрали (извини за выражение)!! Так что я (и такие как я - Патриоты) будем стоять до конца за свою Родину и продать её вам не дадим (извини)!!!!

      6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 июня 2017, 22:07

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      Бомбардир им. Путина :)))) Госзаказ получили "предвыборный"?)))

      -4
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      Рейтинг: +800

      forward33 > la verdad 27 июня 2017, 23:04

      Ты наверно от оппозиции заказ получил)))

      3
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      Рейтинг: +886

      xColaz 27 июня 2017, 20:50

      Блестящая подборка! Спасибо автору, ты сделал этот вечер =))

      -1
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      Рейтинг: +800

      forward33 27 июня 2017, 19:54

      О чём речь? Путин сильнейший политик современности, это скажут и в Европе и в России, а проблемы страны вина больше чиновников, которые на местах ничего делать не хотят.

      10
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > forward33 27 июня 2017, 21:00

      Добрый царь и злые бояре? Рыба гниёт с головы, а значит доля его вины в раздолбайстве на местах тоже есть.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Hala Madrid 27 июня 2017, 21:50

      Браво !!! Очень глупо надеяться что он ни чего не знает и не в курсе а даже если так в чем я очень сильно сомневаюсь... то он не справляется со своими обязанностями!!!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > forward33 27 июня 2017, 22:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сильнейший политик?)))) Загнал страну в ж...пу твой гений!!!

      -4
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      Рейтинг: +800

      forward33 > la verdad 27 июня 2017, 23:03

      Страна в ж...пе была в 90-х. Что ты минусами оспариваешь другую точку зрения)))

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > forward33 28 июня 2017, 04:19

      )))))) Так ты сам мне например минусов представил оспорить ими мою точку зрения а потом радуешься что тебе так же сделали ))))
      Сейчас беспредела не меньше чем в 90 тый!!! "Пьяные" мальчики сами бросаться под машину, Васильевы с Сердюковыми над народом издеваться , а им за это деньги обратно возвращают и отпускают, чиновников воров держат на своих местах или же увольняют без конфискации и суда а через пару месяцев в другое хорошие место пристраивают .... я уж не говорю об отсутствие бесплатной медицины и образования .... Можно продолжать бесконечно !!!! А экономики как не было в 90 тые так и нет все только нефть продают и газ ... сейчас еще воду пресную начали продавать из байкала китаю ...Ни так должна жить самая богатая в мире страна !!!

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > forward33 28 июня 2017, 09:49

      Вы же понимаете, что обязанность Путина управлять чиновниками? И если чиновники творят что хотят, значит Путин плохо выполняет свои обязанности. Следовательно он хреновый политик. А это не вяжется с вашим первым утверждением.

      -1
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Dellleone 28 июня 2017, 10:27

      Не надо ересь про тюрь... писать.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 > aimer1988 28 июня 2017, 10:31

      Хреновый политик вы походу. А Путин на данный момент сильнейший, не согласны приведите свой пример. Как можно в такой большой стране управлять всеми чиновниками, вы на местах с ними сталкивались? Как ты за ними уследишь времени не хватит. Ну а про адекватную замену я вообще молчу, нет её пока.

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > forward33 1 июля 2017, 15:16

      Ну вот хреновый политик видимо вы. В такой большой стране при текущей схеме и при текущем желании управлять невозможно, но сам Путин и его товарищи выстроили эту систему. в 30-е- 50-е годы страна была еще больше, но там управление было на высоте. И чиновников было в несколько раз меньше. Надо говорить не о замене лидера, а о замене системы, раз она не справляется. И об этом твердят катастрофические показатели в экономике, демографии и т.д. У нас самый высокий показатель неравенства доходов, если брать 1% населения. Мы обогнали даже самые недоразвитые страны по этому показателю. Сначала разберитесь, что есть капитализм, а потом обвиняйте других в неразборчивости в политике.

      -1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 июня 2017, 19:26

      приятно общатся с адекватным человеком-желаю не только тебе но и всем твоим близким удачи здоровья и успехов во всем.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > mihail1980 27 июня 2017, 19:27

      Спасибо большое взаимно и вам всех благ !

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 июня 2017, 19:16

      всегда есть за и против поэтому каждый останется при своем мнении.Я за а ты против и не будем раздувать из мухи слона.Главное сейчас для нас обоих пожелать друг другу здоровье-это самое главное в нашей жизни

      5
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > mihail1980 27 июня 2017, 19:22

      Согласен с тобой полностью!! Здоровья тебе и твоим близким! Нужны все и за и против! Если все будут за и бесконечно восхищаться ни чего хорошего из этого не выйдет! Обоснованная критика полезна для всех нас!
      Всего доброго!

      5
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 июня 2017, 19:14

      не хочу входить с тобой в полемику но я останусь при своем мнении

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > mihail1980 27 июня 2017, 19:15

      Я уважаю твое мнение! Но у меня есть свое я его ни кому не навязываю.

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