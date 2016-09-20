Передня: «Футболистов «Луча-Энергии» с семьями выгоняют из кампуса, где они живут»

Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня рассказал, что ситуация во владивостокском клубе дошла до абсурда. По словам наставника, футболистов команды вместе с семьями выгоняют из кампуса, где они живут.

«Никто с игроками, как обещал, не встретился. Они сейчас сами по себе. Бойкот матча со «Спартаком-2»? Я думаю, что в сложившейся ситуации они пойдут до конца. Дело дошло до абсурда. Никто не платит деньги ДВФУ, в кампусе которого проживают игроки с семьями, и их теперь от туда выгоняют. Снять квартиры они не могут, так как у них на это нет денег», – цитирует специалиста Goleada.ru.