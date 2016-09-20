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  • Передня: «Футболистов «Луча-Энергии» с семьями выгоняют из кампуса, где они живут»

Передня: «Футболистов «Луча-Энергии» с семьями выгоняют из кампуса, где они живут»

20 сентября 2016, 13:43
14

Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня рассказал, что ситуация во владивостокском клубе дошла до абсурда. По словам наставника, футболистов команды вместе с семьями выгоняют из кампуса, где они живут.

«Никто с игроками, как обещал, не встретился. Они сейчас сами по себе. Бойкот матча со «Спартаком-2»? Я думаю, что в сложившейся ситуации они пойдут до конца. Дело дошло до абсурда. Никто не платит деньги ДВФУ, в кампусе которого проживают игроки с семьями, и их теперь от туда выгоняют. Снять квартиры они не могут, так как у них на это нет денег», – цитирует специалиста Goleada.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Луч Спартак-2 Передня Сергей
Комментарии (14)
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арейская
1474371019
Не верю...
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Kulimen
1474375233
Может у них действительно денег нет, но что-то с трудом в это верится. Почитал несколько статей в интернете и везде пишут про зарплату не менее 200 000 рублей в месяц, не учитывая премиальные. Я конечно все понимаю, но неужели с 200 000 не найдется тысяч 20 за квартиру. А еще у них жены есть, которые также деньги зарабатывают.
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Andrey160268
1474377745
Честно говоря я тоже не верю в то, что у футболистов команды ФНЛ нет денег на съём жилья. Если бы это было на самом деле так, то любой нормальный мужик пойдет на стройку работать, чтобы обеспечить свою семью, а не станет ерундой заниматься. А для получения своих заработанных денег есть цивилизованные, правовые способы.
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Андрей Ермошин
1474377788
Безвыходных ситуаций не бывает.
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Сергей Свояк
1474378192
У игроков ФНЛ нет денег? Шутите? У них зарплата от 300 т.р. в месяц ...
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cska-62
1474380902
Совершенно не знаю внутреннюю кухню ни РФПЛ, ни ФНЛ, но совершенно очевидно, что если профессиональные футболисты имеют контракты с клубами, то там прописаны отнюдь не "три копейки"... В разных источниках и интервью неоднократно указывалось, что в ФНЛ платят "немного"... по сравнению с РФПЛ, но в среднем каждый по миллиону рублей в месяц имеет... Даже если эта сумма вдвое или втрое завышена, то всё равно там игроки явно не нищенствуют... Если их зарплаты не сравнивать, конечно, с уровнем зарплат Месси или Роналду... ЗАИГРАЙТЕ, КАК МЕССИ! По рублю всей страной скинемся! Даже по соточке!
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Zlatan2718
1474392820
Они же как крепостные играют.. без денег.. ((
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ЯРБОЛ
1474449117
Ребята вы не правы -зарплата от 35-50 тыс знаю не со слухов а сам работал в одном из клубов ФНЛ. а потом идут премиальные и разные доплаты. Но если бабло отсутствует то тут картина "приплыли"
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