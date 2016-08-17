Передня: «У «Динамо» и так сильная команда, ей не нужно помогать»

Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня выразил мнение, что его подопечные не заслуживали поражения в матче 8-го тура ФНЛ с московским «Динамо».

«С тактической точки зрения ребята все делали правильно. Во втором тайме мы стали действовать чуть поактивнее. «Динамо» – квалифицированная команда, но мы сегодня не заслуживали поражения. Но мне непонятен момент, когда наш игрок лежит в штрафной, а соперник продолжает атаку. Как оказалось, у игрока серьезная травма – сотрясение, а противник продолжает игру. «Динамо» и так сильная команда, ей не нужно помогать. Как нам брать очки? У нас получается, что нищие и голодные – удел. Ребята старались, играли хорошо, но ошибки есть ошибки», – сказал Передня.