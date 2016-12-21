Передня имеет предложения от клубов ФНЛ и из-за границы

Экс-главный тренер «Луч-Энергии» Сергей Передня, покинувший Владивосток в ноябре по истечении срока контракта, сообщил, что рассматривает предложения о дальнейшей работе не только от клубов ФНЛ, но и из-за границы.

– Пока со мной из «Луч-Энергии» никто не связывался. Новостей о том, что ждет клуб в дальнейшем, тоже нет.

– Ваш контракт истек. Что дальше?

– Рассматриваю варианты. Думаю, определенность наступит после новогодних праздников.

– Варианты из ФНЛ и из-за границы?

– Да.