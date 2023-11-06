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  • Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы

Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы

6 ноября 2023, 12:53

«Химик» из Дзержинска победил в матче 16-го тура группы 2 Лиги Б Второй лиги петербургское «Динамо» (3:2). Три очка позволили команде из Нижегородской области досрочно выиграть группу и подняться в Лигу А.

Перед игрой главный тренер «Химика» Сергей Передня был госпитализирован – у него был аппендицит. На матче его не было.

После победы и чемпионства в группе футболисты «Химика» приехали к больнице и отпраздновали успех под ее окнами.

  • Весной «Химик» будет играть в «серебряной» группе Лиги А.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Химик Передня Сергей
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