Тренера «Химика» госпитализировали перед матчем – игроки пришли отмечать победу и чемпионство к окнам больницы

«Химик» из Дзержинска победил в матче 16-го тура группы 2 Лиги Б Второй лиги петербургское «Динамо» (3:2). Три очка позволили команде из Нижегородской области досрочно выиграть группу и подняться в Лигу А.

Перед игрой главный тренер «Химика» Сергей Передня был госпитализирован – у него был аппендицит. На матче его не было.

После победы и чемпионства в группе футболисты «Химика» приехали к больнице и отпраздновали успех под ее окнами.