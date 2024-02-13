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    Круговой появится на сборе в Турции

    Защитник Данил Круговой отправился на зимний сбор вместе с «Зенитом-2». В ночь на 13 февраля команда вылетела в Турцию. Круговой, по данным «Спорт день за днем», присутствует в списке на выезд.

    Круговой уже был замечен на тренировочных занятиях в общей группе «Зенита-2» в манеже петербургской «Газпром-Академии».

    • «Зенит»-2 выступает во Второй лиге. В сезоне-2023 команда заняла второе место в группе 2 Дивизиона Б.
    • С лета этого года 25-летний Круговой станет игроком ЦСКА. Он уже подписал контракт с московским клубом и присоединится к нему в статусе свободного агента после истечения срока действующего контракта с «Зенитом».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.02.2024 08:08
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    Комментарии (20)
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    СпорЦмен
    1707803660
    Вот тебе и ЦСКА, пожопился деньги за аренду заплатить!
    Ответить
    Suvorov71
    1707805224
    Ещё чуть-чуть и избавление от вони помойной, удачи тебе в новом клубе, правильный выбор
    Ответить
    paracetamol
    1707808191
    Отрезанный ломоть мало интересен!
    Ответить
    Antoshka2015
    1707811596
    Только на лавке сидеть, как в Питере
    Ответить
    Artemka444
    1707815016
    А почему он не должен там оказаться?? Новость это не о чем!
    Ответить
    ALEXMAN888
    1707816277
    Да, ну??? Беллингем охренел от этой новости!
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