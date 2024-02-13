Круговой появится на сборе в Турции

Защитник Данил Круговой отправился на зимний сбор вместе с «Зенитом-2». В ночь на 13 февраля команда вылетела в Турцию. Круговой, по данным «Спорт день за днем», присутствует в списке на выезд.

Круговой уже был замечен на тренировочных занятиях в общей группе «Зенита-2» в манеже петербургской «Газпром-Академии».

«Зенит»-2 выступает во Второй лиге. В сезоне-2023 команда заняла второе место в группе 2 Дивизиона Б.

С лета этого года 25-летний Круговой станет игроком ЦСКА. Он уже подписал контракт с московским клубом и присоединится к нему в статусе свободного агента после истечения срока действующего контракта с «Зенитом».

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