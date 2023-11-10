Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров отреагировал на новость, что у него налоговый долг.
«Всe это бред, большинство людей в России оплачивают налоги до 1 декабря. Ничего противозаконного я не совершал. Не знаю, почему про меня это решили написать. Никогда с оплатой налогов проблем у меня не было и не будет!» – сказал Комбаров.
- Комбаров тренирует «Звезду» из Второй лиги с прошлого года.
- Больше всего матчей в карьере Дмитрий провел за «Спартак» (2010-2019 годы).
- Игрок – участник ЧМ-2014.
Источник: «Матч ТВ»