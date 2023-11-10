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    Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов

    Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров отреагировал на новость, что у него налоговый долг.

    «Всe это бред, большинство людей в России оплачивают налоги до 1 декабря. Ничего противозаконного я не совершал. Не знаю, почему про меня это решили написать. Никогда с оплатой налогов проблем у меня не было и не будет!» – сказал Комбаров.

    • Комбаров тренирует «Звезду» из Второй лиги с прошлого года.
    • Больше всего матчей в карьере Дмитрий провел за «Спартак» (2010-2019 годы).
    • Игрок – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2023 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 10 ноября, 20:27

      есть время подумать

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