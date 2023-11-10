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Реакция Комбарова на новость о неуплате налогов

10 ноября 2023, 18:00
1

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров отреагировал на новость, что у него налоговый долг.

«Всe это бред, большинство людей в России оплачивают налоги до 1 декабря. Ничего противозаконного я не совершал. Не знаю, почему про меня это решили написать. Никогда с оплатой налогов проблем у меня не было и не будет!» – сказал Комбаров.

  • Комбаров тренирует «Звезду» из Второй лиги с прошлого года.
  • Больше всего матчей в карьере Дмитрий провел за «Спартак» (2010-2019 годы).
  • Игрок – участник ЧМ-2014.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Звезда Комбаров Дмитрий
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alefreddy
1699637222
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