Стал известен долг Комбарова перед налоговой – экс-игроку сборной грозит блокировка счетов

У главного тренера «Звезды» Дмитрия Комбарова есть проблемы с налоговой.

«Дмитрий Комбаров задолжал государству 860 тысяч рублей. В ближайшее время его долг планируют передать судебным приставам, а счета заблокировать (до выплаты денежных средств).

У его брата, Кирилла, ситуация в этом плане получше. У него долг перед налоговой составляет всего 3,5 тысячи рублей», – сообщил источник.