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    • Стал известен долг Комбарова перед налоговой – экс-игроку сборной грозит блокировка счетов

    Стал известен долг Комбарова перед налоговой – экс-игроку сборной грозит блокировка счетов

    У главного тренера «Звезды» Дмитрия Комбарова есть проблемы с налоговой.

    «Дмитрий Комбаров задолжал государству 860 тысяч рублей. В ближайшее время его долг планируют передать судебным приставам, а счета заблокировать (до выплаты денежных средств).

    У его брата, Кирилла, ситуация в этом плане получше. У него долг перед налоговой составляет всего 3,5 тысячи рублей», – сообщил источник.

    • Комбаров тренирует «Звезду» из Второй лиги с прошлого года.
    • Больше всего матчей в карьере Дмитрий провел за «Спартак» (2010-2019 годы).
    • Игрок – участник ЧМ-2014.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    10.11.2023 16:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 16:46

      " Стал известен долг...", вам теперь легче жить стало и бессоница не мучает ?
      Вы имеете право афишировать данную информацию ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +9487

      vladik12 > Алексей З 10 ноября, 16:48

      Они должны были у Вас спросить разрешения, Алексей?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > vladik12 10 ноября, 16:56

      Это просто не прилично, думаю и не законно.
      О каких -то вещах можно и без подсказок догадываться.
      Вам понравится если о вас всё выложат здесь ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +9487

      vladik12 > Алексей З 10 ноября, 17:04

      Если они опубликовали, значит, так надо).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > vladik12 10 ноября, 17:10

      Кому , вам ?
      Аппетит появился , ноги перестали потеть ?
      Завтра влезут в вашу личную жизнь.
      Не надо втаптывать в грязь права и неприкосновенность Личности.

      1
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > Алексей З 10 ноября, 17:11

      Ну все, епт. Теперь из-за Вас придется проветривать ветку. Ибо очень душно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > vladik12 10 ноября, 17:15

      Мальчик , я тебя не собирался учить что хорошо , а что плохо, этим родители должны были заняться.
      Специально я для тут на ветке есть о сексе в общественных местах, тебя это должно заинтересовать.
      В "грязном белье " не утони.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Алексей З 10 ноября, 18:49

      Ну ты же сидишь на ветках Зенита где новость только об игроке ЗЕНИТА что он хочет куда может перейти . Что сидишь гниль там пишешь. Это тоже его личная жизнь и не твоего ума это дело . И что? А тут видите ли ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И НЕ ЧУЖОЕ ЭТО ДЕЛО.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З > JIEGEHDA 11 ноября, 08:35

      Животное , ветки зенита находятся на свалке вашего города, у параши .

      0
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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Алексей З 11 ноября, 17:07

      Ветки Зенита на свалке вашего города у параши . Но ты сидишь на этих ветках . Овощь. Ты сидишь тогда у параши. Свинка Пеппа

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