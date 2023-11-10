Стал известен долг Комбарова перед налоговой – экс-игроку сборной грозит блокировка счетов

У главного тренера «Звезды» Дмитрия Комбарова есть проблемы с налоговой.
«Дмитрий Комбаров задолжал государству 860 тысяч рублей. В ближайшее время его долг планируют передать судебным приставам, а счета заблокировать (до выплаты денежных средств).
У его брата, Кирилла, ситуация в этом плане получше. У него долг перед налоговой составляет всего 3,5 тысячи рублей», – сообщил источник.
- Комбаров тренирует «Звезду» из Второй лиги с прошлого года.
- Больше всего матчей в карьере Дмитрий провел за «Спартак» (2010-2019 годы).
- Игрок – участник ЧМ-2014.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»