Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Передня: «Безбородов не поставил железный пенальти в ворота «Уфы». Как нам еще выиграть? Удел слабых, я так понимаю»

Передня: «Безбородов не поставил железный пенальти в ворота «Уфы». Как нам еще выиграть? Удел слабых, я так понимаю»

30 апреля 2018, 13:59
10

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня предъявил претензии главному арбитру матча 28 тура с «Уфой» (0:1). По мнению специалиста, Владислав Безбородов в одном из эпизодов был обязан назначить пенальти в ворота уфимской команды.

«У нас первые минуты не задались, несогласованность действий в обороне привела к голу. Думаю, это связано с тем, что ребята еще не играли в таком сочетании. Затем постарались выправить игру. Можно сказать, что первый тайм не получился в плане атаки, не могли выйти из обороны. А во втором добавили в агрессии, появлялись моменты.

Конечно, Безбородов не поставил железного пенальти. Я не понимаю, когда правила трактуют в одну сторону. Судья видел, что руки разведены и мяч попадает в руку, а он отворачивается и внаглую бежит. Как нам еще выиграть? Удел слабых, так понимаю.

Ребята уже чаще стали бить по воротам, особенно сегодня во втором тайме. Но эта мысль у них в головах сидит, давит на психологию, хотят забить, все улучшают и улучшают игру. Все равно постараемся забить гол в этом году», – сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа СКА-Хабаровск Передня Сергей Безбородов Владислав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1525086868
Один итальянский специалист, так же страдает от того, что у команды слабая реализация моментов... Все остальные причины, проблемы и трудности он периодически оговаривал в течении года - тем и живёт!..)) Наваждение пройдёт и тяжесть ситуации отпустит... А хабаровчанам спасибо за сезон, но перелёты и всё остальное их доканали...
Ответить
Татарин за ЦСКА
1525087135
неужели Луческу научил ПЕредню
Ответить
пряник929
1525088302
Пенальти был, кто то тянет Уфу.....
Ответить
Garrincha58
1525089010
пенальти? чего плакаться забивайте с игры по мне так давно пора отменить пенальти а игроков нарушивших правила в штрафной просто сразу удалять
Ответить
Аэратор
1525091356
Ребята уже чаще стали бить по воротам....блин такую команду сплавляют в фнл- безобразие)))
Ответить
Юрий Крутько
1525091828
Пенальти железобетон,мяч в створ...Не пойму смысла неназначения Безбородовым 11 метрового,ведь не за зону УЕФА,не за вылет разговора нет,тогда что?
Ответить
zigbert
1525101481
Не разглядел судья эпизод.
Ответить
OfaZavr
1525102311
судейские косяки конечно постоянно есть, но и вы тоже если бы реализовать умели свои моменты эти отговорки говорить не стали.
Ответить
Главные новости
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
Все новости
Все новости
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
5
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
29
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
6
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+