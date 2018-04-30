Передня: «Безбородов не поставил железный пенальти в ворота «Уфы». Как нам еще выиграть? Удел слабых, я так понимаю»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня предъявил претензии главному арбитру матча 28 тура с «Уфой» (0:1). По мнению специалиста, Владислав Безбородов в одном из эпизодов был обязан назначить пенальти в ворота уфимской команды.

«У нас первые минуты не задались, несогласованность действий в обороне привела к голу. Думаю, это связано с тем, что ребята еще не играли в таком сочетании. Затем постарались выправить игру. Можно сказать, что первый тайм не получился в плане атаки, не могли выйти из обороны. А во втором добавили в агрессии, появлялись моменты.

Конечно, Безбородов не поставил железного пенальти. Я не понимаю, когда правила трактуют в одну сторону. Судья видел, что руки разведены и мяч попадает в руку, а он отворачивается и внаглую бежит. Как нам еще выиграть? Удел слабых, так понимаю.

Ребята уже чаще стали бить по воротам, особенно сегодня во втором тайме. Но эта мысль у них в головах сидит, давит на психологию, хотят забить, все улучшают и улучшают игру. Все равно постараемся забить гол в этом году», – сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».