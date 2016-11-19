Передня: «Финансовая ситуация в «Луч-Энергии» все на том же уровне»

Главный тренер «Луч-Энергии» Сергей Передня после домашней победы над «Шинником» (1:0) в матче 23-го тура ФНЛ рассказал, за счет чего удалось добиться положительного результата с ярославцами. Также специалист подчеркнул, что финансовая ситуация в клубе остается неизменной, а руководство пока только обещает ее исправить.

«Финансовая ситуация? Все на том же уровне. Сказали, что в понедельник будут какие-то подвижки. Хотя уже не знаю, в какой понедельник и какие подвижки…

У нас собрался коллектив мужиков, которые не только на словах, но и на деле доказывают, что могут добиваться результатов, даже через «не могу». По сравнению с матчем против «Сокола» мы видоизменили схему, начав встречу с четырьмя защитниками, сыграли более агрессивно, плюс сработал «стандарт». Не проиграли подборы, борьбу. А после перерыва, вернувшись к тактике с пятью защитниками, действовали уже по счету. Выиграли, считаю, заслуженно», – сказал Передня.