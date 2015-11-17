Веретенникова уволили из «Луча-Энергии»

На заседании правления «Луча-Энергии» было принято решение расстаться с главным тренером команды Олегом Веретенниковым. С ним покидают команду и его помощники — Александр Беркетов и Игорь Уралев. Такое решение было продиктовано турнирным положением: после 21-го тура первенства ФНЛ команда из Владивостока обосновалась в зоне вылета, занимая 16-е место. В последних девяти играх «Луч» смог набрать лишь два очка.

Известно, что наиболее вероятным преемником Веретенникова может стать Сергей Передня, в сезоне-2012/13 выведший в премьер-лигу «Томь». Сейчас стороны ведут переговоры. Еще одной кандидатурой является экс-наставник «Нижнего Новгорода» и московского «Торпедо» Владимир Казаков. Примечательно, что он длительное время выступал за «Луч», исполняя обязанности капитана команды.