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    Владимир Казаков

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Казаков
    Команда Крылья Советов-2
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 ноября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Крылья Советов-2 4 0 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2020 КАМАЗ 6 : 0 Крылья Советов-2
    15.08.2020 Крылья Советов-2 0 : 0 Зенит-Ижевск
    23.08.2020 Волга 1 : 0 Крылья Советов-2
    29.08.2020 Крылья Советов-2 1 : 2 Волна
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