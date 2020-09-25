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    Казаков и Аджинджал вошли в тренерский штаб Кержакова в «Томи»

    «Томь» объявила об изменениях в тренерском штабе команды после того, как ее возглавил Александр Кержаков.

    «В штаб Александра Анатольевича вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Виктор Себелев и Александр Подшивалов продолжат работу на своих должностях. Владимир Помещиков переведен в штаб «Томи-М», а Павел Самойлов продолжит работу в ЦПФ «Томь», – говорится в заявлении томского клуба.

    • Кержаков заключил с «Томью» контракт до конца сезона.
    • Команда набрала три очка в 11 турах ФНЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    Гендиректор «Томи» – о назначении Кержакова: «Его выбирал губернатор. Задача – сохранить команду в ФНЛ»

    Кержаков – о назначении на пост тренера «Томи»: «От таких предложений не отказываются»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Томи»

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