Казаков и Аджинджал вошли в тренерский штаб Кержакова в «Томи»

«Томь» объявила об изменениях в тренерском штабе команды после того, как ее возглавил Александр Кержаков.

«В штаб Александра Анатольевича вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Виктор Себелев и Александр Подшивалов продолжат работу на своих должностях. Владимир Помещиков переведен в штаб «Томи-М», а Павел Самойлов продолжит работу в ЦПФ «Томь», – говорится в заявлении томского клуба.

Кержаков заключил с «Томью» контракт до конца сезона.

Команда набрала три очка в 11 турах ФНЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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