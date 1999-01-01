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    Гендиректор «Томи» – о назначении Кержакова: «Его выбирал губернатор. Задача – сохранить команду в ФНЛ»

    Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова рассказала о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера команды.

    «Главного тренера выбирал наш президент и губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Это его креатура. Так же, как и раньше, ситуация с Кержаковым не исключение.

    Главная задача перед Александром Анатольевичем — сохранить команду в ФНЛ. У нас выдался неудачный старт», – прокомментировала гендиректор «Томи».

    • Кержаков подписал соглашение до конца сезона.
    • «Томь» идет в ФНЛ в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4134

      Томик 1 час назад

      Соломки подстелил. А как заиграет клуб - "МЫ верили в Александра Анатольевича!"

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      Рейтинг: +25

      ronaldo534 1 час назад

      Уже какой год никто почти не вылетает в ПФЛ, если деньги будут и не обанкротятся, то за участие в ФНЛ можно не париться))

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