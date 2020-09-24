Гендиректор «Томи» – о назначении Кержакова: «Его выбирал губернатор. Задача – сохранить команду в ФНЛ»

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова рассказала о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера команды.
«Главного тренера выбирал наш президент и губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Это его креатура. Так же, как и раньше, ситуация с Кержаковым не исключение.
Главная задача перед Александром Анатольевичем — сохранить команду в ФНЛ. У нас выдался неудачный старт», – прокомментировала гендиректор «Томи».
- Кержаков подписал соглашение до конца сезона.
- «Томь» идет в ФНЛ в зоне вылета.
Источник: «Чемпионат»