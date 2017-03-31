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    Виктор Себелев

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Себелев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 11 марта 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Томь 4 0 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2020 Томь 0 : 2 Текстильщик
    13.09.2020 Крылья Советов 2 : 0 Томь
    19.09.2020 Томь 1 : 3 Волгарь
    23.09.2020 Факел 0 : 0 Томь
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