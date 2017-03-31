РФС запретил «Томи» регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС вынесла решение запретить «Томи» регистрировать новых игроков из-за задолженностей по зарплате перед тренером Виктором Себелевым.

Томский клуб обязали выплатить специалисту зарплату в полном объеме, а также проценты за задержку выплаты заработной платы и премиальных. Также томичи должны возместить Себелеву расходы на представителя.

Отмечается, что данный запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед Себелевым.

После 20-ти туров чемпионата России «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице, имея на своем счету 12 очков.