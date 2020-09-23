Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2010 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009