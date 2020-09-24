Кержаков – о назначении на пост тренера «Томи»: «От таких предложений не отказываются»

Новый главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал свое назначение.

«Как долго принимал решение? Недолго, потому что это такое предложение, от которого не отказываются. Это очень серьезный шаг в моей, надеюсь, долгой и успешной тренерской карьере. «Томь» – клуб с историей и с хорошей инфраструктурой.

Да, сейчас положение незавидное, но я уверен, что все поправимо, и мы с моим тренерским штабом и с ребятами, самое главное, приложим максимум усилий, чтобы выправить эту ситуацию.

Мне очень приятно, что Сергей Анатольевич (Жвачкин, губернатор Томской области – примечание «Бомбардира») обратил на меня внимание как на молодого специалиста и предложил возглавить «Томь».

Что касается игровых вещей, то я не любитель разглагольствовать. Это для меня тоже начало. Я буду развиваться вместе с командой. Какие-то моменты видны, что нужно поменять, что хочется улучшить. Надеюсь, у нас это получится вместе с ребятами, – сказал Кержаков.

37-летний специалист заключил контракт до конца сезона.

«Томь» набрала три очка в 11 турах ФНЛ.

Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Гендиректор «Томи» – о назначении Кержакова: «Его выбирал губернатор. Задача – сохранить команду в ФНЛ»