Владимир Казаков - статистика
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|Крылья Советов-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 ноября 1970
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Казаков
|Команда
|Крылья Советов-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 ноября 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Крылья Советов-2
|4
|0
|3
|1
|Дата
|Матч
|09.08.2020
|КАМАЗ
|6 : 0
|Крылья Советов-2
|15.08.2020
|Крылья Советов-2
|0 : 0
|Зенит-Ижевск
|23.08.2020
|Волга
|1 : 0
|Крылья Советов-2
|29.08.2020
|Крылья Советов-2
|1 : 2
|Волна