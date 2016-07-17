Передня: «В матче с «Кубанью» мои мужики были молодцами»

Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня отметил полную самоотдачу своих подопечных в матче против «Кубани» (1:1) в рамках 2-го тура ФНЛ.

«Первые минуты мы привыкали к полю, были неоправданные действия, мяч скользил, не могли под это подстроиться. Играли вторым номером, старались действовать на контратаках, что-то не получалось. Но и «Кубань» не создала в первом тайме ничего, были только навесы. Во втором тайме была поинтереснее игра, замены освежили игру «Кубани», увеличилась скорость, они начали атаковать. Наверно, мы дотерпели, нашли свой шанс, забили хороший гол, и эта ничья равносильна победе. Мужики мои молодцы! В Краснодаре — жара, но они адаптировались. Низкий поклон им.

У нас 16 человек в заявке было, и в опорной зоне не хватало Пономаренко, в других зонах — других ребят. Мы укрепляем эти зоны, потому что очень тяжело было сопротивляться. Но другие ребята вышли, выполнили большой объем работы. Опять же это всe перелеты, адаптация. Мы сейчас двое суток будем в самолете, предстоит игра с «Факелом». Так что потери есть, но дома народ появится, и буду что-то творчески лепить», – заявил Передня.