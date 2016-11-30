Передня: «Никто в «Луче-Энергии» не знает, что будет дальше»

Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня, у которого сегодня истек контракт с владивостокской командой, рассказал о дальнейших планах. По его словам, в ближайшее время ему предстоит провести встречу с руководством клуба.

– Мой контракт с «Лучом-Энергией» истек. Мне сказали, что после 10 декабря со мной свяжется руководство клуба, обсудим дальнейшее сотрудничество.

– Что ожидаете от переговоров?

– Пока ничего сказать не могу. Во Владивостоке, как понимаю, никто ничего не знает, что будет дальше.

– Решение о своем будущем примите после встречи?

– Конечно.

– Футболистам какое напутствие дали на отпуск?

– Пожелал каждому хорошо отдохнуть, восстановиться. Думаю, никто до Нового года никаких шагов предпринимать не будет.

– Как оцените выступление команды в первой части сезона?

– Учитывая наши проблемы, которые существуют до сих пор, можно поставить твердую «четверку». Если бы концовку не смазали, можно было бы и на «пятерку» оценить. Не успеваем восстанавливаться после долгих перелетов, плюс короткая скамейка.