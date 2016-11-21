Передня продлил на неделю соглашение с «Луч-Энергией»

Главный тренер «Луч-Энергии» Сергей Передня сообщил, что продлил соглашение с владивостокским клубом на неделю – до 26 ноября. Срок действия предыдущего договора 44-летнего специалиста закончился в субботу, 19 числа.

«Продлил контракт до 26 ноября, чтобы мог руководить командой в последней игре перед зимним перерывом. Что дальше? Понижение условий контракта? До этого обсуждение даже не дошло», – приводит слова Передни goleada.ru.

По прошествии 23-х туров «Луч-Энергия» располагается на седьмой строчке в таблице ФНЛ, набрав 32 очка и отставая от зоны стыковых игр за право играть в РФПЛ на пять баллов.