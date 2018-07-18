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  • Передня: «Техническое поражение «СКА-Хабаровска»? Я охреневаю!»

Передня: «Техническое поражение «СКА-Хабаровска»? Я охреневаю!»

18 июля 2018, 00:20
20

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня прокомментировал информацию о том, что его команде могут присудить техническое поражение в матче 1-го тура ФНЛ с «Армавиром» (3:0).

Дальневосточную команду могут наказать за участие в игре дисквалифицированного полузащитника Ираклия Квеквескири.

«В клуб не поступало письма о дисквалификации Квеквескири! Не понимаю, как такое возможно?! И что, теперь нас сделают козлами отпущения? Я охреневаю!

Интересно, как теперь будут выкручиваться органы, которые должны были нас уведомить о дисквалификации игрока? (На официальном сайте ФНЛ, выкладывающим список штрафников перед каждым туром, информация о дисквалификации Квеквескири отсутствовала.) Это, выходит, мы с «Армавиром» просто так сыграли? У меня нет слов», – сказал Передня.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Армавир Квеквескири Ираклий Передня Сергей
Комментарии (20)
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paracetamol
1531863724
Это Наша Раша, тов. Передня!
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ribavadim
1531873379
Подло и уже обычное дело...
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ДАША Д
1531880554
Накажут невиновных и наградят (Армавир) непричастных.
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KOLBIS
1531882759
Можно ведь скриншот сделать об отсутствии информации и в суд...
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Рубик Докоян
1531884418
Это всё про уровень организации проведения чемпионата России по футболу и про профнепригодность чиновников от футбола. Одни забыли, другие не в теме, третьи ещё не проснулись после ЧМ и т.д.
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richi
1531894963
Было дело, Реалу технарь записали в кубке Испании за выход на поле вернувшегося из аренды дисквалифицированного Черышева. Все по букве закона.
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OfaZavr
1531898376
верно говорит, руководство ФНЛ сами виноваты что не предупредили.
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kykyi
1531899975
ЧМ организовать можем, а вот ФНЛ нет. Или ЧМ организовывала ФИФА, тогда все идет , как и положено.
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wovan787
1531904784
Идиотизм.
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zigbert
1531918120
Вот вам и спортивный принцип.
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