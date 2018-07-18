Передня: «Техническое поражение «СКА-Хабаровска»? Я охреневаю!»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня прокомментировал информацию о том, что его команде могут присудить техническое поражение в матче 1-го тура ФНЛ с «Армавиром» (3:0).

Дальневосточную команду могут наказать за участие в игре дисквалифицированного полузащитника Ираклия Квеквескири.

«В клуб не поступало письма о дисквалификации Квеквескири! Не понимаю, как такое возможно?! И что, теперь нас сделают козлами отпущения? Я охреневаю!

Интересно, как теперь будут выкручиваться органы, которые должны были нас уведомить о дисквалификации игрока? (На официальном сайте ФНЛ, выкладывающим список штрафников перед каждым туром, информация о дисквалификации Квеквескири отсутствовала.) Это, выходит, мы с «Армавиром» просто так сыграли? У меня нет слов», – сказал Передня.