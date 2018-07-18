Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Передня: «Техническое поражение «СКА-Хабаровска»? Я охреневаю!»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня прокомментировал информацию о том, что его команде могут присудить техническое поражение в матче 1-го тура ФНЛ с «Армавиром» (3:0).

    Дальневосточную команду могут наказать за участие в игре дисквалифицированного полузащитника Ираклия Квеквескири.

    «В клуб не поступало письма о дисквалификации Квеквескири! Не понимаю, как такое возможно?! И что, теперь нас сделают козлами отпущения? Я охреневаю!

    Интересно, как теперь будут выкручиваться органы, которые должны были нас уведомить о дисквалификации игрока? (На официальном сайте ФНЛ, выкладывающим список штрафников перед каждым туром, информация о дисквалификации Квеквескири отсутствовала.) Это, выходит, мы с «Армавиром» просто так сыграли? У меня нет слов», – сказал Передня.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2018 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 июля 2018, 12:59

      Сутки прошли. Сообщений нет. Видимо засчитали 3:0 в пользу Хабаровска, а не Армавира. ПФЛ - другой уровень, там ЖК не считается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 15:48

      Вот вам и спортивный принцип.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1

      wovan787 18 июля 2018, 12:06

      Идиотизм.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июля 2018, 10:46

      ЧМ организовать можем, а вот ФНЛ нет. Или ЧМ организовывала ФИФА, тогда все идет , как и положено.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > kykyi 18 июля 2018, 20:16

      "В драке не поможем, но в войне победим!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2018, 10:19

      верно говорит, руководство ФНЛ сами виноваты что не предупредили.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 18 июля 2018, 09:22

      Было дело, Реалу технарь записали в кубке Испании за выход на поле вернувшегося из аренды дисквалифицированного Черышева. Все по букве закона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 18 июля 2018, 07:25

      Не просыхают...А секретутки,в силу своего менталитета,могли и пропустить запись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 18 июля 2018, 07:25

      Поделом! В следующий раз сами будете следить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 06:26

      Это всё про уровень организации проведения чемпионата России по футболу и про профнепригодность чиновников от футбола. Одни забыли, другие не в теме, третьи ещё не проснулись после ЧМ и т.д.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 05:59

      Можно ведь скриншот сделать об отсутствии информации и в суд...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11