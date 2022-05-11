«Это очень плохо». Тарпищев высказался о победе «Спартака» над «Енисеем»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» (3:0). Он недоволен реализацией моментов москвичей.

«Эмоциональный матч был, но качество игры «Спартака» оставляет желать лучшего, потому что исполнительское мастерство низкое, позволили сопернику очень многое.

Двоякое ощущение: выиграли достаточно легко, но при такой свободной игре, имея столько моментов, забить так мало – это очень плохо. «Енисей» выбрал не совсем верную тактику против «красно-белых», потому что не было прессинга, было много свободных передач. Наверное, им надо было играть более цепко с середины поля. Получился разрыв линий и много свободы, неоптимальный тактический вариант выбрали», – сказал Тарпищев.

В финале Кубка «Спартак» 29 мая сыграет с «Динамо».

«Спартак» не играл в финале Кубка России с 2006 года.

«Динамо» и «Спартак» не встречались в кубковом финале с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?