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Джикия – о выходе «Спартака» в финал Кубка России: «Никакой эйфории, самая важная игра впереди»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал попадание своей команды в финал Кубка России.

«Поздравляю всех, справились с задачей. Самое главное, что мы в финале. Нет никакой эйфории, впереди самая важная игра.

Один из самых мотивирующих матчей? Каждый матч важен. Все знают задачу клуба на оставшуюся часть чемпионата. Безусловно, сегодняшняя игра была очень важная, чтобы оказаться в финале.

Мы это сделали. Еще раз всех поздравляю. Спасибо большое всем! Было очень много болельщиков, нас хорошо поддерживали. Эта победа для всех «красно-белых», – сказал Джикия.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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