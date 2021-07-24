Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009 Россия. Кубок 2007/2008