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    «Мутко против»: «Енисей» предупредил Газзаева о скором увольнении

    «Енисей» собирается расторгнуть контракт с главным тренером Юрием Газзаевым, пишет телеграм-канал «Мутко против».

    «Руководство клуба уже предупредило Газзаева о скором увольнении. По словам источников, новым тренером команды станет Александр Алферов – совсем недавно его назначили на пост тренера-селекционера», – говорится в сообщении.

    • После 25 туров «Енисей» располагается на 17-м месте в таблице ФНЛ.
    • Под руководством Газзаева красноярцы провели 19 матчей, из которых шесть побед, четыре ничьих и девять поражений.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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