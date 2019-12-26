Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мутко против»: «Енисей» предупредил Газзаева о скором увольнении

«Мутко против»: «Енисей» предупредил Газзаева о скором увольнении

26 декабря 2019, 13:21
1

«Енисей» собирается расторгнуть контракт с главным тренером Юрием Газзаевым, пишет телеграм-канал «Мутко против».

«Руководство клуба уже предупредило Газзаева о скором увольнении. По словам источников, новым тренером команды станет Александр Алферов – совсем недавно его назначили на пост тренера-селекционера», – говорится в сообщении.

  • После 25 туров «Енисей» располагается на 17-м месте в таблице ФНЛ.
  • Под руководством Газзаева красноярцы провели 19 матчей, из которых шесть побед, четыре ничьих и девять поражений.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. ФНЛ Енисей Газзаев Юрий Алферов Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1577448694
Что то не пошло у него на багаже аленичева
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+