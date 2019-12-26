«Мутко против»: «Енисей» предупредил Газзаева о скором увольнении

«Енисей» собирается расторгнуть контракт с главным тренером Юрием Газзаевым, пишет телеграм-канал «Мутко против».

«Руководство клуба уже предупредило Газзаева о скором увольнении. По словам источников, новым тренером команды станет Александр Алферов – совсем недавно его назначили на пост тренера-селекционера», – говорится в сообщении.