«Мутко против»: «Енисей» предупредил Газзаева о скором увольнении

«Енисей» собирается расторгнуть контракт с главным тренером Юрием Газзаевым, пишет телеграм-канал «Мутко против».
«Руководство клуба уже предупредило Газзаева о скором увольнении. По словам источников, новым тренером команды станет Александр Алферов – совсем недавно его назначили на пост тренера-селекционера», – говорится в сообщении.
- После 25 туров «Енисей» располагается на 17-м месте в таблице ФНЛ.
- Под руководством Газзаева красноярцы провели 19 матчей, из которых шесть побед, четыре ничьих и девять поражений.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»