Красножан может возглавить «Енисей»

Руководство «Енисея» рассматривает кандидатуру Юрия Красножана на пост главного тренера команды.
Как сообщает «Матч ТВ», Красножан входит в шорт-лист красноярского клуба, состоящий из четырех специалистов.
Известно, что помимо экс-тренера «Локомотива» на должность претендует Александр Алферов. Имена других кандидатов неизвестны.
- Сегодня Юрий Газзаев подтвердил скорый уход с поста главного тренера «Енисея».
- Команда по итогам 25 туров занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Источник: «Матч ТВ»