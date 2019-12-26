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Красножан может возглавить «Енисей»

26 декабря 2019, 19:33
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Руководство «Енисея» рассматривает кандидатуру Юрия Красножана на пост главного тренера команды.

Как сообщает «Матч ТВ», Красножан входит в шорт-лист красноярского клуба, состоящий из четырех специалистов.

Известно, что помимо экс-тренера «Локомотива» на должность претендует Александр Алферов. Имена других кандидатов неизвестны.

  • Сегодня Юрий Газзаев подтвердил скорый уход с поста главного тренера «Енисея».
  • Команда по итогам 25 туров занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Енисей Красножан Юрий Алферов Александр
Комментарии (1)
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Давид59
1577385232
Давненько о нём не слышал. Последнее, что о нём помню - это скандал со сданной игрой
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