Красножан может возглавить «Енисей»

Руководство «Енисея» рассматривает кандидатуру Юрия Красножана на пост главного тренера команды.

Как сообщает «Матч ТВ», Красножан входит в шорт-лист красноярского клуба, состоящий из четырех специалистов.

Известно, что помимо экс-тренера «Локомотива» на должность претендует Александр Алферов. Имена других кандидатов неизвестны.