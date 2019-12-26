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    Юрий Газзаев: «Наши с «Енисеем» пути разошлись. Мне позвонили и сказали, что мы расстаемся»

    Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев подтвердил информацию о грядущем увольнении.

    «Думаю, наши пути с «Енисеем» разошлись. Наверное, уже можно об этом говорить. Сложно сказать, почему так вышло. Произошла смена руководства клуба. Мы сели, пообщались, обозначили задачи и коррективы в команде, долго говорили. Вчера мне позвонили и сказали, что мы расстаемся.

    Куда дальше? Никогда же заранее не ищешь вариантов, строишь ближайшие планы с тем клубом, в котором работаешь. Потом в отпуске мне перезванивали, мы вели диалог, комплектовали команду для сборов. Затем все начало затягиваться. Наверное, так и должно быть. Пока я еще официально в команде, нужно же оформить уход официально. Думаю, это будет сделано в ближайшее время. Тянуть нет смысла», – сказал Газзаев.

    • После 25 туров «Енисей» располагается на 17-м месте в таблице ФНЛ.
    • Под руководством Газзаева красноярцы провели 19 матчей, из которых шесть побед, четыре ничьих и девять поражений.

    «Мутко против»: «Енисей» предупредил Газзаева о скором увольнении


    Источник: Sport24

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