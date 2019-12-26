Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрий Газзаев: «Наши с «Енисеем» пути разошлись. Мне позвонили и сказали, что мы расстаемся»

Юрий Газзаев: «Наши с «Енисеем» пути разошлись. Мне позвонили и сказали, что мы расстаемся»

26 декабря 2019, 13:54

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев подтвердил информацию о грядущем увольнении.

«Думаю, наши пути с «Енисеем» разошлись. Наверное, уже можно об этом говорить. Сложно сказать, почему так вышло. Произошла смена руководства клуба. Мы сели, пообщались, обозначили задачи и коррективы в команде, долго говорили. Вчера мне позвонили и сказали, что мы расстаемся.

Куда дальше? Никогда же заранее не ищешь вариантов, строишь ближайшие планы с тем клубом, в котором работаешь. Потом в отпуске мне перезванивали, мы вели диалог, комплектовали команду для сборов. Затем все начало затягиваться. Наверное, так и должно быть. Пока я еще официально в команде, нужно же оформить уход официально. Думаю, это будет сделано в ближайшее время. Тянуть нет смысла», – сказал Газзаев.

  • После 25 туров «Енисей» располагается на 17-м месте в таблице ФНЛ.
  • Под руководством Газзаева красноярцы провели 19 матчей, из которых шесть побед, четыре ничьих и девять поражений.

«Мутко против»: «Енисей» предупредил Газзаева о скором увольнении


Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Енисей Газзаев Юрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+