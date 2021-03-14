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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Томь
Волгарь - Томь: обзор матча 14 марта 2021
Волгарь
14.03.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
2 : 1
Завершен
Томь
4'
О. Николаев
63'
А. Погосов
88'
Р. Эннин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Томь
88'
ГОЛ! 2:1!
Р. Эннин
85'
Желтая карточка
А. Симонян
Замена
Г. Агаларов
️️️️
А. Павлишин
77'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
О. Николаев
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Погосов
63'
62'
Желтая карточка
Р. Эннин
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Полубояринов
62'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Юсупов
60'
Замена
А. Зенин
️️️️
А. Болонин
59'
56'
Замена
️️️️
К. Косарев
Желтая карточка
А. Болонин
55'
46'
Замена
О. Леонов
️️️️
Т. Цикаридзе
Желтая карточка
О. Николаев
44'
ГОЛ! 1:0!
О. Николаев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Томь
14
Евгений Конюхов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Артем Симонян
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Саганович
21
Бердников
3
Ведерников
4
Локтионов
44
Журавлев
8
Мендель
20
Полубояринов
7
Павлишин
11
Николаев
11
Болонин
10
Юсупов
4-1-3-2
14
Конюхов
4
Пенчиков
5
Евсеев
58
Зуев
29
Денисов
8
Талалай
50
Файзуллин
20
Цикаридзе
10
Симонян
22
Косарев
17
Эннин
11
Болонин
14
Зенин
14
Зенин
11
Болонин
20
Полубояринов
24
Погосов
24
Погосов
20
Полубояринов
11
Николаев
99
Емельянов
99
Емельянов
11
Николаев
7
Павлишин
25
Агаларов
25
Агаларов
7
Павлишин
10
Юсупов
24
Белоус
24
Белоус
10
Юсупов
20
Цикаридзе
10
Леонов
10
Леонов
20
Цикаридзе
Остались в запасе
Волгарь
Томь
14
Виктор Сергеев
ЦФ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
90
Иван Андреев
ЦП
99
Дмитрий Арапов
ВР
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
14
Виктор Сергеев
ЦФ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
6
Александр Сакович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
90
Иван Андреев
ЦП
99
Дмитрий Арапов
ВР
88
Денис Давыдов
ЦФ
Статистика матча Волгарь - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
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