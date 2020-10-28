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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - СКА-Хабаровск
Томь - СКА-Хабаровск: обзор матча 28 октября 2020
Томь
28.10.2020, среда, 14:30
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
65'
Д. Пенчиков
21'
Н. Безлихотнов
72'
Р. Гаджимурадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - СКА-Хабаровск
86'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Р. Гаджимурадов
82'
Замена
Е. Оанча
️️️️
А. Батютин
75'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Д. Барков
72'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гаджимурадов
71'
Замена
С. Матвийчук
️️️️
К. Суслов
ГОЛ! 1:1!
Д. Пенчиков
65'
60'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
И. Квеквескири
Замена
А. Сакович
️️️️
П. Киреенко
56'
Желтая карточка
С. Бугриев
55'
Замена
С. Бугриев
️️️️
О. Леонов
54'
53'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
Вторая желтая
И. Андреев
45'
+1
42'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Желтая карточка
И. Андреев
39'
21'
ГОЛ! 0:1!
Н. Безлихотнов
16'
Желтая карточка
Д. Барков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
10
Олег Леонов
АП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
77
Виктор Королев
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
СКА-Хабаровск
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
32
Евгений Оанча
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-3-2-1
1
Вавилин
51
Синяк
4
Калачев
42
Лапшов
4
Пенчиков
8
Талалай
90
Андреев
25
Поярков
13
Киреенко
10
Леонов
99
Каменщиков
4-1-1-3-1
96
Обухов
31
Большаков
51
Грачев
91
Суслов
10
Никифоров
33
Квеквескири
8
Горулев
90
Безлихотнов
10
Гаджимурадов
72
Батютин
86
Барков
13
Киреенко
6
Сакович
6
Сакович
13
Киреенко
10
Леонов
3
Бугриев
3
Бугриев
10
Леонов
91
Суслов
5
Матвийчук
5
Матвийчук
91
Суслов
33
Квеквескири
22
Труфанов
22
Труфанов
33
Квеквескири
10
Гаджимурадов
80
Кенесов
80
Кенесов
10
Гаджимурадов
72
Батютин
32
Оанча
32
Оанча
72
Батютин
86
Барков
10
Базелюк
10
Базелюк
86
Барков
Остались в запасе
Томь
СКА-Хабаровск
77
Виктор Королев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
77
Виктор Королев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Томь - СКА-Хабаровск
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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