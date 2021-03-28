Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Торпедо
Томь - Торпедо: обзор матча 28 марта 2021
Томь
28.03.2021, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
67'
Н. Кривцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Торпедо
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
Р. Эннин
90'
+1
88'
Замена
А. Кравчук
️️️️
Ф. Дворецков
85'
Замена
В. Адаев
️️️️
Е. Прошкин
85'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
В. Денисов
85'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Косарев
85'
82'
Желтая карточка
М. Шоркин
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Симонян
79'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кривцов
67'
58'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
Д. Талалай
57'
38'
Желтая карточка
Ф. Дворецков
33'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
А. Каплиенко
23'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
14
Евгений Конюхов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Артем Симонян
АП
88
Никита Кривцов
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
3-2-1-3-1
14
Конюхов
6
Сакович
42
Лапшов
5
Евсеев
29
Денисов
51
Синяк
8
Талалай
10
Симонян
88
Кривцов
17
Эннин
22
Косарев
3-2-3-2
16
Ботнарь
18
Каплиенко
99
Евдокимов
16
Шоркин
28
Магаль
44
Самсонов
22
Дворецков
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
10
Лебеденко
90
Калмыков
17
Эннин
4
Пенчиков
4
Пенчиков
17
Эннин
29
Денисов
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
29
Денисов
10
Симонян
88
Давыдов
88
Давыдов
10
Симонян
22
Косарев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
22
Косарев
18
Каплиенко
28
Прошкин
28
Прошкин
18
Каплиенко
Прошкин
9
Адаев
9
Адаев
Прошкин
7
Рязанцев
18
Кертанов
18
Кертанов
7
Рязанцев
22
Дворецков
21
Кравчук
21
Кравчук
22
Дворецков
10
Лебеденко
97
Баланюк
97
Баланюк
10
Лебеденко
Остались в запасе
Томь
Торпедо
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
27
Жига Скофлек
ПВ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
10
Константин Корж
ЦФ
90
Андрей Лях
ОП
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
Остались в запасе
27
Жига Скофлек
ПВ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
10
Константин Корж
ЦФ
90
Андрей Лях
ОП
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Томь - Торпедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Торпедо
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+