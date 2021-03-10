Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Крылья Советов
Томь - Крылья Советов: обзор матча 10 марта 2021
Томь
10.03.2021, среда, 14:30
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 3
Завершен
Крылья Советов
65'
Р. Эннин
33'
И. Сергеев (П)
76'
И. Сергеев
90+5'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Крылья Советов
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Е. Голенков
90'
+2
Замена
Р. Алвеш
️️️️
А. Зиньковский
90'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Ю. Горшков
83'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
80'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Р. Ежов
Замена
Д. Давыдов
️️️️
К. Косарев
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
И. Сергеев
74'
Желтая карточка
Н. Чернов
ГОЛ! 1:1!
Р. Эннин
65'
46'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Д. Цыпченко
Желтая карточка
В. Денисов
43'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Сергеев
26'
Желтая карточка
Р. Ежов
2'
Желтая карточка
Д. Цыпченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
14
Евгений Конюхов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
10
Артем Симонян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
17
Ричи Эннин
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
8
Денис Якуба
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Сафа Хади
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-3-2
14
Конюхов
29
Денисов
5
Евсеев
58
Зуев
4
Пенчиков
8
Талалай
88
Кривцов
10
Симонян
17
Эннин
22
Косарев
50
Файзуллин
4-2-2-2
1
Ломаев
2
Зеффан
3
Солдатенков
23
Чернов
4
Горшков
8
Гацкан
8
Якуба
29
Ежов
77
Зиньковский
33
Сергеев
10
Цыпченко
22
Косарев
88
Давыдов
88
Давыдов
22
Косарев
29
Ежов
69
Голенков
69
Голенков
29
Ежов
10
Цыпченко
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Цыпченко
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
4
Горшков
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
4
Горшков
77
Зиньковский
16
Алвеш
16
Алвеш
77
Зиньковский
Остались в запасе
Томь
Крылья Советов
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
95
Абат Аимбетов
ЦФ
7
Сафа Хади
ОП
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
Остались в запасе
95
Абат Аимбетов
ЦФ
7
Сафа Хади
ОП
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Томь - Крылья Советов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Крылья Советов
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+