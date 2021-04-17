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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Велес
Томь - Велес: обзор матча 17 апреля 2021
Томь
17.04.2021, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
0 : 0
Завершен
Велес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Велес
86'
Желтая карточка
Т. Джамалутдинов
85'
Замена
П. Котов
️️️️
А. Вакулич
84'
Желтая карточка
А. Вакулич
82'
Замена
А. Баев
️️️️
Л. Н'Диайе
Замена
О. Леонов
️️️️
Р. Эннин
77'
75'
Замена
А. Чуканов
️️️️
М. Майга
74'
Желтая карточка
М. Майга
71'
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
А. Федчук
Замена
П. Евсеев
️️️️
И. Лапшов
63'
Замена
К. Косарев
️️️️
М. Дмитриев
57'
55'
Желтая карточка
А. Федчук
Желтая карточка
Р. Эннин
52'
Желтая карточка
И. Лапшов
43'
39'
Желтая карточка
А. Осипов
24'
Желтая карточка
А. Елисеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Артем Симонян
АП
88
Никита Кривцов
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Томь
14
Евгений Конюхов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Алексей Баев
ЦФ
3-2-1-3-1
99
Арапов
42
Лапшов
6
Сакович
58
Зуев
51
Синяк
4
Пенчиков
8
Талалай
10
Симонян
88
Кривцов
17
Эннин
11
Дмитриев
2-3-2-1-2
13
Косаревский
3
Ботака-Иобома
80
Климов
5
Осипов
6
Фищенко
8
Майга
24
Вакулич
4
Елисеев
21
Галоян
11
Н'Диайе
10
Федчук
42
Лапшов
5
Евсеев
5
Евсеев
42
Лапшов
17
Эннин
10
Леонов
10
Леонов
17
Эннин
11
Дмитриев
22
Косарев
22
Косарев
11
Дмитриев
11
Н'Диайе
21
Баев
21
Баев
11
Н'Диайе
10
Федчук
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
10
Федчук
8
Майга
7
Чуканов
7
Чуканов
8
Майга
24
Вакулич
17
Котов
17
Котов
24
Вакулич
Остались в запасе
Томь
Велес
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
20
Диего Малания
ЦЗ
10
Никита Кирсанов
АП
7
Мариус Йосипой
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Остались в запасе
20
Диего Малания
ЦЗ
10
Никита Кирсанов
АП
7
Мариус Йосипой
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Статистика матча Томь - Велес
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Труд
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