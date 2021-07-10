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    Дмитрий Безняк

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Фамилия Безняк
    Гражданство Россия
    Дата рождения 16 июля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Велес 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.07.2021 Велес 1 : 0 Енисей
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