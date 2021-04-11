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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Томь
Балтика - Томь: обзор матча 11 апреля 2021
Балтика
11.04.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 1
Завершен
Томь
43'
М. Дмитриев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Томь
88'
Желтая карточка
И. Зуев
Замена
Д. Плетнев
️️️️
М. Маркович
84'
Замена
М. Маркович
️️️️
Х. Мануэль Валенсия
77'
Замена
М. Маркин
️️️️
Аллеф
76'
75'
Желтая карточка
Д. Арапов
74'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
А. Синяк
Желтая карточка
И. Маклаков
65'
Замена
А. Шаваев
️️️️
С. Джамилов
62'
62'
Замена
П. Евсеев
️️️️
В. Денисов
59'
Замена
К. Косарев
️️️️
М. Дмитриев
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Мещанинов
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Дмитриев
Желтая карточка
М. Тишкин
35'
Желтая карточка
М. Кашчелан
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Артем Симонян
АП
88
Никита Кривцов
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Балтика
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Дмитрий Плетнев
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
17
Макарчук
20
Ковалев
26
Мещанинов
44
Тишкин
18
Кашчелан
17
Валенсия
7
Джамилов
6
Кузьмин
10
Альшин
33
Аллеф
3-2-1-3-1
99
Арапов
42
Лапшов
6
Сакович
58
Зуев
51
Синяк
29
Денисов
8
Талалай
17
Эннин
88
Кривцов
10
Симонян
11
Дмитриев
26
Мещанинов
4
Маклаков
4
Маклаков
26
Мещанинов
Маркович
10
Плетнев
10
Плетнев
Маркович
33
Аллеф
93
Маркин
93
Маркин
33
Аллеф
7
Джамилов
8
Шаваев
8
Шаваев
7
Джамилов
17
Валенсия
13
Маркович
13
Маркович
17
Валенсия
29
Денисов
5
Евсеев
5
Евсеев
29
Денисов
51
Синяк
4
Пенчиков
4
Пенчиков
51
Синяк
11
Дмитриев
22
Косарев
22
Косарев
11
Дмитриев
Остались в запасе
Балтика
Томь
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
90
Иван Андреев
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Остались в запасе
77
Владислав Лазарев
АП
1
Давид Волк
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
90
Иван Андреев
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Балтика - Томь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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