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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Томь
Енисей - Томь: обзор матча 11 ноября 2020
Енисей
11.11.2020, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 1
Завершен
Томь
82'
О. Шалаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Томь
Замена
Е. Иванов
️️️️
Н. Глушков
89'
88'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Р. Эннин
Желтая карточка
В. Цховребов
87'
82'
ГОЛ! 0:1!
О. Шалаев
81'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
И. Андреев
Желтая карточка
А. Абрамов
78'
75'
Замена
П. Киреенко
️️️️
И. Визнович
73'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Д. Талалай
Замена
А. Абрамов
️️️️
Н. Марков
72'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Песиков
63'
Желтая карточка
Е. Песиков
61'
60'
Желтая карточка
Д. Талалай
58'
Желтая карточка
И. Лапшов
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
58'
Замена
Т. Сахаров
️️️️
А. Зотов
56'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
М. Сухомлинов
46'
45'
Желтая карточка
Р. Эннин
Желтая карточка
М. Сухомлинов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
9
Евгений Песиков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
77
Виктор Королев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
15
Цховребов
96
Рукас
2
Кичин
64
Ланин
13
Марков
21
Зотов
9
Песиков
19
Глушков
32
Саная
4-4-1-1
1
Вавилин
51
Синяк
42
Лапшов
58
Зуев
29
Денисов
8
Талалай
93
Осучукву
32
Баляйкин
90
Андреев
17
Эннин
98
Визнович
21
Зотов
27
Сахаров
27
Сахаров
21
Зотов
9
Песиков
21
Раздорских
21
Раздорских
9
Песиков
13
Марков
4
Абрамов
4
Абрамов
13
Марков
19
Глушков
8
Иванов
8
Иванов
19
Глушков
33
Сухомлинов
23
Лескано
23
Лескано
33
Сухомлинов
17
Эннин
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
17
Эннин
90
Андреев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
90
Андреев
98
Визнович
13
Киреенко
13
Киреенко
98
Визнович
8
Талалай
18
Шалаев
18
Шалаев
8
Талалай
Остались в запасе
Енисей
Томь
9
Федор Дворников
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
77
Виктор Королев
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
Остались в запасе
9
Федор Дворников
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
3
Валерий Ганус
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Остались в запасе
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
77
Виктор Королев
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Томь
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
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