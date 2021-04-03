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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Томь
Акрон - Томь: обзор матча 03 апреля 2021
Акрон
03.04.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Томь
Замена
А. Потапов
️️️️
А. Делькин
90'
82'
Замена
И. Андреев
️️️️
Д. Давыдов
74'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Косарев
Желтая карточка
М. Жестоков
72'
66'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
А. Синяк
62'
Желтая карточка
А. Синяк
Замена
Е. Бойцов
️️️️
Г. Гогричиани
62'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
С. Баланович
62'
Желтая карточка
М. Майрович
52'
46'
Желтая карточка
Д. Давыдов
Замена
И. Чудин
️️️️
С. Причиненко
46'
Желтая карточка
С. Причиненко
44'
37'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Т. Цикаридзе
34'
Желтая карточка
Т. Цикаридзе
Красная карточка
Н. Чичерин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
18
Антон Килин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Артем Симонян
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
88
Никита Кривцов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
12
Даниил Колесников
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-1-4
13
Волков
23
Баланович
33
Феррейра
3
Литвин
4
Чичерин
23
Причиненко
18
Килин
97
Гогричиани
90
Делькин
10
Майрович
17
Нихаев
3-2-1-3-1
99
Арапов
5
Евсеев
42
Лапшов
6
Сакович
51
Синяк
29
Денисов
8
Талалай
20
Цикаридзе
88
Кривцов
10
Симонян
22
Косарев
90
Делькин
88
Потапов
88
Потапов
90
Делькин
97
Гогричиани
68
Бойцов
68
Бойцов
97
Гогричиани
23
Баланович
11
Квеквескири
11
Квеквескири
23
Баланович
23
Причиненко
27
Чудин
27
Чудин
23
Причиненко
Давыдов
90
Андреев
90
Андреев
Давыдов
22
Косарев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
22
Косарев
51
Синяк
4
Пенчиков
4
Пенчиков
51
Синяк
20
Цикаридзе
88
Давыдов
88
Давыдов
20
Цикаридзе
Остались в запасе
Акрон
Томь
50
Никита Гойло
ВР
17
Артур Газданов
ЛВ
12
Даниил Колесников
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
17
Артур Газданов
ЛВ
12
Даниил Колесников
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Акрон - Томь
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
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