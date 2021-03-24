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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Томь
Шинник - Томь: обзор матча 24 марта 2021
Шинник
24.03.2021, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 3
Завершен
Томь
8'
Д. Самойлов
3'
Р. Эннин
17'
А. Симонян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Томь
Желтая карточка
В. Игнатенко
90'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
А. Самсонов
85'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
П. Игнатович
83'
81'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Самойлов
66'
61'
Замена
О. Леонов
️️️️
Д. Давыдов
61'
Замена
А. Сакович
️️️️
И. Андреев
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
В. Зинков
61'
Желтая карточка
А. Бетюжнов
52'
52'
Желтая карточка
Р. Эннин
46'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
В. Денисов
45'
+1
Желтая карточка
И. Андреев
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
35'
17'
ГОЛ! 1:2!
А. Симонян
Желтая карточка
П. Игнатович
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Самойлов
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эннин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Томь
14
Евгений Конюхов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
88
Никита Кривцов
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
24
Илья Азявин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
3-4-1-2
22
Зириков
17
Покидышев
76
Стешин
3
Щербаков
29
Игнатович
5
Зинков
8
Самсонов
15
Самойлов
92
Щадин
81
Низамутдинов
21
Голуб
4-1-3-2
14
Конюхов
51
Синяк
5
Евсеев
58
Зуев
29
Денисов
90
Андреев
50
Файзуллин
88
Кривцов
10
Симонян
88
Давыдов
17
Эннин
8
Самсонов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
8
Самсонов
29
Игнатович
11
Игнатенко
11
Игнатенко
29
Игнатович
5
Зинков
89
Дорофеев
89
Дорофеев
5
Зинков
15
Самойлов
11
Носов
11
Носов
15
Самойлов
90
Андреев
6
Сакович
6
Сакович
90
Андреев
88
Давыдов
10
Леонов
10
Леонов
88
Давыдов
Косарев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
Косарев
29
Денисов
4
Пенчиков
4
Пенчиков
29
Денисов
Остались в запасе
Шинник
Томь
27
Антон Бетюжнов
АП
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
16
Дмитрий Яшин
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
Остались в запасе
27
Антон Бетюжнов
АП
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
16
Дмитрий Яшин
ВР
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Шинник - Томь
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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