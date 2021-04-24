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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Томь
СКА-Хабаровск - Томь: обзор матча 24 апреля 2021
СКА-Хабаровск
24.04.2021, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 1
Завершен
Томь
32'
М. Мартусевич
21'
Н. Кривцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Томь
Желтая карточка
К. Базелюк
90'
+1
Замена
Е. Оанча
️️️️
А. Батютин
79'
65'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Косарев
63'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Р. Файзулин
Замена
Ю. Першин
️️️️
С. Георгиевский
63'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Э. Булия
61'
Замена
А. Батютин
️️️️
Г. Грачев
46'
Желтая карточка
Д. Барков
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Мартусевич
32'
Замена
А. Малеев
️️️️
Е. Назаров
28'
21'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кривцов
Желтая карточка
М. Мартусевич
19'
Желтая карточка
Е. Назаров
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
24
Максим Мартусевич
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Томь
14
Евгений Конюхов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
80
Ренат Файзулин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Артем Симонян
АП
88
Никита Кривцов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
СКА-Хабаровск
22
Георгий Кырнац
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Сугробов
51
Грачев
91
Суслов
25
Эмерсон
10
Никифоров
9
Назаров
24
Мартусевич
9
Колесниченко
13
Георгиевский
86
Барков
91
Булия
3-2-2-2-1
14
Конюхов
58
Зуев
6
Сакович
42
Лапшов
4
Пенчиков
51
Синяк
80
Файзулин
8
Талалай
10
Симонян
88
Кривцов
22
Косарев
Батютин
32
Оанча
32
Оанча
Батютин
13
Георгиевский
10
Першин
10
Першин
13
Георгиевский
91
Булия
10
Базелюк
10
Базелюк
91
Булия
51
Грачев
72
Батютин
72
Батютин
51
Грачев
9
Назаров
8
Малеев
8
Малеев
9
Назаров
80
Файзулин
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
80
Файзулин
22
Косарев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
22
Косарев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Томь
22
Георгий Кырнац
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
93
Алексей Городовой
ВР
7
Даниил Иванков
ЛП
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Юран
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
93
Алексей Городовой
ВР
7
Даниил Иванков
ЛП
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча СКА-Хабаровск - Томь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Николай Еремин (Москва)
Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Сергей Мацюра (Хабаровск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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