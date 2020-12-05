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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Спартак-2
Краснодар-2 - Спартак-2: обзор матча 05 декабря 2020
Краснодар-2
05.12.2020, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
7 : 0
Завершен
Спартак-2
7'
М. Кутовой
20'
Э. Сперцян
29'
Э. Сперцян
37'
И. Мартынов
60'
Л. Сабуа
75'
Л. Сабуа
81'
Э. Сперцян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Спартак-2
Желтая карточка
Л. Байрамян
86'
81'
Желтая карточка
Н. Бакалюк
ГОЛ! 7:0!
Э. Сперцян
81'
Замена
Н. Бочко
️️️️
А. Ивашин
80'
Замена
А. Текучев
️️️️
И. Воротников
77'
ГОЛ! 6:0!
Л. Сабуа
75'
ГОЛ! 5:0!
Л. Сабуа
60'
Желтая карточка
А. Мацукатов
59'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
И. Мартынов
59'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
М. Кутовой
54'
52'
Желтая карточка
С. Нимели
Замена
О. Исаенко
️️️️
В. Стежко
46'
46'
Замена
А. Шитов
️️️️
Т. Акмурзин
46'
Замена
С. Нимели
️️️️
М. Баду
Желтая карточка
А. Ивашин
39'
ГОЛ! 4:0!
И. Мартынов
37'
ГОЛ! 3:0!
Э. Сперцян
29'
26'
Замена
Л. Миронов
️️️️
В. Шитов
ГОЛ! 2:0!
Э. Сперцян
20'
18'
Красная карточка
Д. Петрунин
ГОЛ! 1:0!
М. Кутовой
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
21
Малколм Баду
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Краснодар-2
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Адамов
3
Мартынов
5
Стежко
4
Литвинов
24
Ивашин
2
Пелих
15
Мацукатов
81
Сабуа
20
Воротников
8
Сперцян
90
Кутовой
3-3-1-2-1
1
Акмурзин
23
Ходорченко
3
Детенышев
0
Дьяков
97
Денисов
83
Лайкин
36
Воропаев
21
Баду
17
Шитов
7
Шильцов
73
Шитов
24
Ивашин
23
Бочко
23
Бочко
24
Ивашин
5
Стежко
44
Исаенко
44
Исаенко
5
Стежко
3
Мартынов
23
Байрамян
23
Байрамян
3
Мартынов
90
Кутовой
17
Сергеев
17
Сергеев
90
Кутовой
20
Воротников
21
Текучев
21
Текучев
20
Воротников
1
Акмурзин
1
Шитов
1
Шитов
1
Акмурзин
17
Шитов
35
Миронов
35
Миронов
17
Шитов
21
Баду
99
Нимели
99
Нимели
21
Баду
Остались в запасе
Краснодар-2
Спартак-2
11
Руслан Апеков
ЛВ
96
Руслан Рзаев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
11
Руслан Апеков
ЛВ
96
Руслан Рзаев
ПВ
Остались в запасе
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Краснодар-2 - Спартак-2
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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