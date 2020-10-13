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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Спартак-2
Крылья Советов - Спартак-2: обзор матча 13 октября 2020
Крылья Советов
13.10.2020, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
37'
А. Зиньковский (П)
79'
И. Сергеев
52'
Р. Литвинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак-2
Замена
В. Тюрин
️️️️
Ю. Горшков
90'
+2
Замена
А. Солдатенков
️️️️
Р. Ежов
88'
87'
Замена
В. Шитов
️️️️
М. Баду
85'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Д. Петрунин
Замена
М. Витюгов
️️️️
А. Зиньковский
84'
ГОЛ! 2:1!
И. Сергеев
79'
78'
Замена
Т. Осмоловский
️️️️
С. Нимели
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Д. Якуба
77'
76'
Желтая карточка
М. Баду
73'
Замена
И. Муминов
️️️️
Д. Маркитесов
73'
Замена
Л. Миронов
️️️️
И. Голосов
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Д. Цыпченко
71'
Желтая карточка
И. Сергеев
68'
66'
Желтая карточка
И. Гапонов
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Литвинов
Желтая карточка
С. Божин
51'
Желтая карточка
Н. Чернов
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Зиньковский
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
8
Денис Якуба
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
4-2-2-2
39
Фролов
2
Полуяхтов
47
Божин
23
Чернов
4
Горшков
8
Гацкан
8
Якуба
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
10
Цыпченко
3-2-2-1-1
57
Селихов
3
Петрунин
0
Дьяков
95
Гапонов
36
Воропаев
61
Голосов
8
Маркитесов
21
Баду
9
Оганесян
99
Нимели
4
Горшков
13
Тюрин
13
Тюрин
4
Горшков
77
Зиньковский
8
Витюгов
8
Витюгов
77
Зиньковский
10
Цыпченко
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Цыпченко
29
Ежов
3
Солдатенков
3
Солдатенков
29
Ежов
8
Якуба
23
Комбаров
23
Комбаров
8
Якуба
61
Голосов
35
Миронов
35
Миронов
61
Голосов
21
Баду
73
Шитов
73
Шитов
21
Баду
3
Петрунин
83
Лайкин
83
Лайкин
3
Петрунин
8
Маркитесов
27
Муминов
27
Муминов
8
Маркитесов
99
Нимели
86
Осмоловский
86
Осмоловский
99
Нимели
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак-2
9
Владислав Сарвели
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
3
Илья Детенышев
ЦЗ
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
9
Владислав Сарвели
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
Остались в запасе
3
Илья Детенышев
ЦЗ
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Крылья Советов - Спартак-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Солидарность Арена
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