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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Акрон
Спартак-2 - Акрон: обзор матча 16 августа 2020
Спартак-2
16.08.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Акрон
48'
С. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Акрон
Желтая карточка
М. Данилин
89'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
С. Оганесян
88'
Желтая карточка
Н. Бакалюк
85'
79'
Желтая карточка
М. Малаховский
77'
Вторая желтая
И. Чудин
74'
Замена
А. Титов
️️️️
Е. Дудиков
Замена
М. Данилин
️️️️
М. Игнатов
74'
65'
Замена
М. Малаховский
️️️️
Е. Яцкий
61'
Замена
С. Киряков
️️️️
М. Елеев
61'
Замена
П. Горбунов
️️️️
Д. Магадиев
57'
Желтая карточка
М. Елеев
Замена
С. Кожедуб
️️️️
Д. Маркитесов
57'
Желтая карточка
Л. Миронов
56'
51'
Желтая карточка
Е. Дудиков
ГОЛ! 1:0!
С. Оганесян
48'
35'
Замена
А. Герюгов
️️️️
Н. Иванников
18'
Желтая карточка
Н. Иванников
14'
Желтая карточка
И. Чудин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
77
Евгений Яцкий
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
5
Никита Моргунов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
50
Никита Гойло
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
27
Иван Шалоников
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
3-2-3-2
1
Акмурзин
3
Петрунин
35
Миронов
0
Дьяков
36
Воропаев
68
Литвинов
22
Бакалюк
8
Маркитесов
21
Баду
8
Игнатов
9
Оганесян
3-2-3-1-1
13
Волков
44
Садыков
22
Магадиев
20
Дудиков
12
Елеев
5
Верхунов
77
Яцкий
7
Иванников
27
Чудин
17
Газданов
14
Вахтеев
8
Игнатов
30
Данилин
30
Данилин
8
Игнатов
9
Оганесян
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
9
Оганесян
8
Маркитесов
11
Кожедуб
11
Кожедуб
8
Маркитесов
77
Яцкий
18
Малаховский
18
Малаховский
77
Яцкий
20
Дудиков
34
Титов
34
Титов
20
Дудиков
12
Елеев
77
Киряков
77
Киряков
12
Елеев
22
Магадиев
12
Горбунов
12
Горбунов
22
Магадиев
7
Иванников
7
Герюгов
7
Герюгов
7
Иванников
Остались в запасе
Спартак-2
Акрон
3
Илья Детенышев
ЦЗ
5
Никита Моргунов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
97
Даниил Денисов
ПЗ
1
Антон Шитов
ВР
30
Андреа Романьоли
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
12
Даниил Колесников
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
27
Иван Шалоников
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Остались в запасе
3
Илья Детенышев
ЦЗ
5
Никита Моргунов
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
97
Даниил Денисов
ПЗ
1
Антон Шитов
ВР
30
Андреа Романьоли
ВР
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
27
Иван Шалоников
ЦЗ
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Спартак-2 - Акрон
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
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Спартак-2
Акрон
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