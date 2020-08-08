Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Торпедо
Спартак-2 - Торпедо: обзор матча 08 августа 2020
Спартак-2
08.08.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
44'
С. Нимели
32'
А. Гордюшенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Торпедо
Желтая карточка
А. Поплевченков
90'
+3
Замена
М. Баду
️️️️
Г. Тигиев
90'
+2
89'
Желтая карточка
К. Кертанов
84'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
А. Гордюшенко
Замена
Л. Миронов
️️️️
С. Нимели
81'
80'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
В. Адаев
Замена
В. Васильев
️️️️
М. Игнатов
77'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
Д. Денисов
66'
Желтая карточка
М. Игнатов
63'
59'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
48'
Желтая карточка
М. Шоркин
46'
Замена
С. Шустиков
️️️️
А. Лях
ГОЛ! 1:1!
С. Нимели
Пас отдал
М. Игнатов
44'
42'
Желтая карточка
Р. Магаль
Желтая карточка
С. Нимели
33'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Гордюшенко
Пас отдал
И. Сергеев
24'
Желтая карточка
А. Евдокимов
17'
Желтая карточка
А. Лях
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Илья Берковский
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
5
Никита Моргунов
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Владислав Васильев
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
3-2-1-2-1
1
Поплевченков
68
Литвинов
3
Петрунин
0
Дьяков
17
Тигиев
97
Денисов
22
Бакалюк
8
Игнатов
9
Оганесян
99
Нимели
3-1-2-2-2
16
Ботнарь
28
Магаль
99
Евдокимов
44
Самсонов
90
Лях
52
Нетфуллин
72
Гордюшенко
17
Берковский
9
Адаев
10
Лебеденко
33
Сергеев
97
Денисов
11
Кожедуб
11
Кожедуб
97
Денисов
17
Тигиев
21
Баду
21
Баду
17
Тигиев
8
Игнатов
24
Васильев
24
Васильев
8
Игнатов
99
Нимели
35
Миронов
35
Миронов
99
Нимели
72
Гордюшенко
22
Дворецков
22
Дворецков
72
Гордюшенко
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
90
Лях
6
Шустиков
6
Шустиков
90
Лях
9
Адаев
7
Рязанцев
7
Рязанцев
9
Адаев
Остались в запасе
Спартак-2
Торпедо
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
30
Андреа Романьоли
ВР
17
Виталий Шитов
ПВ
30
Максим Данилин
ЦП
5
Никита Моргунов
ЦЗ
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
30
Андреа Романьоли
ВР
17
Виталий Шитов
ПВ
30
Максим Данилин
ЦП
5
Никита Моргунов
ЦЗ
1
Антон Шитов
ВР
Остались в запасе
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Спартак-2 - Торпедо
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Торпедо
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+