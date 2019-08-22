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    Баду: «В матче с «Брагой» у «Спартака» все получится, если сыграем, как с ЦСКА»

    Защитник «Спартака» Малколм Баду поделился ожиданиями от первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Браги». Встреча начнется в 21:45 по Москве.

    «Нас ждет очень важная игра против «Браги». Если мы хотим выступать в групповом турнире Лиги Европы, то должны побеждать. Надеюсь, нам удастся это сделать. «Брага» — очень сильная команда, но если мы сыграем так же, как в недавнем дерби [с ЦСКА], то у нас обязательно всe получится.

    Мы знаем, что можем обыграть эту португальскую команду, и недавняя победа «Краснодара» над «Порту» — отличный пример для нас», – сказал Баду «Известиям».

    • «Брага» в чемпионате Португалии идет шестой.
    • «Спартак» в РПЛ занимает четвертое место.
    • В прошлом раунде «Спартак» прошел «Тун», «Брага» – датский «Брондбю».

    Источник: «Известия»

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    22.08.2019 01:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +329

      fhnv 22 августа, 15:55

      не переживаю за спартак ,только на внутреннем чемпионате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3071

      momwig_ 22 августа, 08:53

      Вы только свежий (вчерашний) пример с Краснодара не берите. И выходите сразу на 2 тайм.

      2
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      Рейтинг: +1093

      CSKA471 22 августа, 07:44

      Если вы как с Цска сыграете то вам в 1 тайме полные ворота накидают

      5
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    • ...
      Рейтинг: +19318

      oyabun 22 августа, 07:44

      Не очень понятен сей посыл от футболиста, который навряд ли вообще появится в основе команды. С таким же успехом можно и от массажиста команды написать пожелания.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8286

      Диктор 22 августа, 07:10

      Верю в вас пацаны

      1
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