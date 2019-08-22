Баду: «В матче с «Брагой» у «Спартака» все получится, если сыграем, как с ЦСКА»

Защитник «Спартака» Малколм Баду поделился ожиданиями от первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Браги». Встреча начнется в 21:45 по Москве.

«Нас ждет очень важная игра против «Браги». Если мы хотим выступать в групповом турнире Лиги Европы, то должны побеждать. Надеюсь, нам удастся это сделать. «Брага» — очень сильная команда, но если мы сыграем так же, как в недавнем дерби [с ЦСКА], то у нас обязательно всe получится.

Мы знаем, что можем обыграть эту португальскую команду, и недавняя победа «Краснодара» над «Порту» — отличный пример для нас», – сказал Баду «Известиям».