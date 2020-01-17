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    Баду: «Конечно, Цорн знает меня, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в я «Спартаке» по его протекции»

    Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду прокомментировал информацию о том, что он перешел в «Спартак» благодаря знакомству с гендиректором Томасом Цорном.

    — Есть мнение, что вас подписали исключительно благодаря Цорну, клиентом агенства которого вы были раньше. Что скажете?

    — Это неправда! Конечно, Томас знает меня, а я знаю его, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в «Спартаке» я по его протекции. Да, он мог сказать: «Посмотрите этого парня», поскольку знает меня. Но дальше все было в моих руках. В «Спартаке» я только потому, что доказал свою состоятельность на сборе в Австрии. Кононов и Кузнецов посмотрели на меня и решили оставить. На этот сбор меня взял Доменико Тедеско — на него тоже никто не давил.

    Да и как вы это представляете? Если бы я облажался, меня бы сразу отправили домой. Помню товарищеский матч в Австрии против венгерской команды «Дьер», который я отыграл полностью. Я показал себя в той игре и меня решили оставить. На поле выхожу я, а не Томас Цорн. И я отвечаю за себя своей игрой!

    — Но тот факт, что вы его давно знаете, это повод для постоянных разговоров.

    — Пусть говорят. Пока не могу читать русские газеты и сайты, что очень хорошо, потому что представляю, что там могут написать... Но опять же — это я выхожу на поле, а не Томас. Наше знакомство мне никак не помогает. Если бы я был плох, он бы сам сделал так, чтобы меня тут не было, – сказал Баду.

    • По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Цорн.
    • В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.

    Цорн: «Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2020 17:40
    Комментарии8
    ...
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      Рейтинг: +21495

      oyabun 12 часов назад

      Возможно Баду неплохой игрок и мы его просто совсем не знаем. Как говорится, ничего личного. Просто обидно что он сейчас занимает место таких воспитанников Спартака как Игнатов, Руденко.. Какая никакая, а протекция имеет место быть, Имхо.

      1
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      Рейтинг: +1323

      alarm 14 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тебе протекция не нужна, ты зулус - таких принимают в спартак автоматически)

      -7
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      Рейтинг: +7059

      derrik2000 > alarm 14 часов назад

      ОПЯТЬ забыл написать о своём стыде?
      Печально... (((
      Что с тобой случилось? )))))))))))))))))))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +1323

      alarm > derrik2000 14 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      по пятницам за спартак особенно стыдно, даже писать об этом не хочется)

      -6
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      ...
      Рейтинг: +7059

      derrik2000 > alarm 13 часов назад

      Не нужно нас жалеть и по пятницам: если стыдно, то и не стесняйся - сразу пиши!!! )))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +2753

      mopecekca > alarm 10 часов назад

      а причем тут пятница?...аа, по пятницам ты в жопу принимаешь?

      1
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      Рейтинг: +1323

      alarm > mopecekca 7 часов назад

      я же не спартач, не проецируй на мне ваши развлечения и повинности)

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      Рейтинг: +11265

      vka1970 14 часов назад

      Логично.Пусть доказывает делом свою состоятельность.

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