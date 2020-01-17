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  • Баду: «Конечно, Цорн знает меня, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в я «Спартаке» по его протекции»

Баду: «Конечно, Цорн знает меня, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в я «Спартаке» по его протекции»

17 января 2020, 17:40
7

Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду прокомментировал информацию о том, что он перешел в «Спартак» благодаря знакомству с гендиректором Томасом Цорном.

— Есть мнение, что вас подписали исключительно благодаря Цорну, клиентом агенства которого вы были раньше. Что скажете?

— Это неправда! Конечно, Томас знает меня, а я знаю его, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в «Спартаке» я по его протекции. Да, он мог сказать: «Посмотрите этого парня», поскольку знает меня. Но дальше все было в моих руках. В «Спартаке» я только потому, что доказал свою состоятельность на сборе в Австрии. Кононов и Кузнецов посмотрели на меня и решили оставить. На этот сбор меня взял Доменико Тедеско — на него тоже никто не давил.

Да и как вы это представляете? Если бы я облажался, меня бы сразу отправили домой. Помню товарищеский матч в Австрии против венгерской команды «Дьер», который я отыграл полностью. Я показал себя в той игре и меня решили оставить. На поле выхожу я, а не Томас Цорн. И я отвечаю за себя своей игрой!

— Но тот факт, что вы его давно знаете, это повод для постоянных разговоров.

— Пусть говорят. Пока не могу читать русские газеты и сайты, что очень хорошо, потому что представляю, что там могут написать... Но опять же — это я выхожу на поле, а не Томас. Наше знакомство мне никак не помогает. Если бы я был плох, он бы сам сделал так, чтобы меня тут не было, – сказал Баду.

  • По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Цорн.
  • В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.

Цорн: «Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Баду Малколм Цорн Томас
Комментарии (7)
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vka1970
1579272852
Логично.Пусть доказывает делом свою состоятельность.
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oyabun
1579280319
Возможно Баду неплохой игрок и мы его просто совсем не знаем. Как говорится, ничего личного. Просто обидно что он сейчас занимает место таких воспитанников Спартака как Игнатов, Руденко.. Какая никакая, а протекция имеет место быть, Имхо.
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muslim.kirsanov
1579286165
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mahan
1579366940
Ты сам то веришь хоть в эту сказку?
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Smoking_dog
1579435018
Ты просто товар,который купили и ждут время что бы продать подороже за счёт нашего любимого ромбика.Что сам товар думает,хозяину не интересно
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