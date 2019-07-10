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    Цорн: «Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментривал трансфер полузащитника Малкольма Баду из «Вольфсбурга».

    «Малкольм Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку.

    Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в Чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году.

    Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах», – приводит слова Цорна пресс-служба клуба в своем телеграм-канале.

    • По данным Transfermarkt, Баду – клиент агенства TZS. Раньше его директором был Томас Цорн (сейчас работает генеральным директором «Спартака»).
    • В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей за «Вольфсбург-2» в северной региональной лиге , забил один гол и отдал два ассиста.
    • Баду находился в системе «Вольфсбурга» с 2011 года.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    10.07.2019 23:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6704

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Значит Волкам он нахер и не нужен, а значет мешочек, раз немцы динамят, а они очень редко динамят молодняк и 11 матчей хоть и за 2ю команду показывает его потенциал и важность в команде

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