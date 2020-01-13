Рассказов, Баду, Гулиев, Селихов полетели в ОАЭ на первый сбор «Спартака»

а где Ларсон?
«Спартак» отправился на первый тренировочный зимний сбор.
Из аэропорта Домодедово в Абу-Даби отправились 26 футболистов команды и члены тренерского штаба.
Вместе с командой не полетел нападающий Джордан Ларссон, который остался в расположении сборной Швеции и присоединится к «Спартаку» позднее.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Малколм Баду, Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренцо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;
Нападающий: Эсекьель Понсе.
- Первый тренировочный сбор «Спартака» пройдет с 13 по 24 января.
- «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Спартак» определился со списком игроков, которые поедут на первый сбор в Абу-Даби
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2020