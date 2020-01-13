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    Рассказов, Баду, Гулиев, Селихов полетели в ОАЭ на первый сбор «Спартака»

    «Спартак» отправился на первый тренировочный зимний сбор.

    Из аэропорта Домодедово в Абу-Даби отправились 26 футболистов команды и члены тренерского штаба.

    Вместе с командой не полетел нападающий Джордан Ларссон, который остался в расположении сборной Швеции и присоединится к «Спартаку» позднее.

    Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;

    Защитники: Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Малколм Баду, Николай Рассказов;

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренцо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

    Нападающий: Эсекьель Понсе.

    • Первый тренировочный сбор «Спартака» пройдет с 13 по 24 января.
    • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    «Спартак» определился со списком игроков, которые поедут на первый сбор в Абу-Даби

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    13.01.2020 13:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 14 января 2020, 01:38

      а где Ларсон?

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > NEONFOL 14 января 2020, 09:23

      Позже будет. Он травму получил играя за сборную.

      0
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      Рейтинг: +610

      Врундель 13 января 2020, 20:02

      А зачем в Абу-Даби, давайте лучше в какие нибудь Ессентуки или Адлер

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 января 2020, 17:24

      Так список-то ещё 9 января опубликовали.
      Я уж думал они там тренируются, а они ещё только отправились.)))
      Следующая новость от Бомбардира будет такой - Рассказов, Баду, Гулиев, Селихов ПРИЛЕТЕЛИ в ОАЭ на первый сбор «Спартака» и опять нам выдадут список из 26 человек, где 5 вратарей и 1 нап. И снова все будут обсуждать, что мало вратарей взяли и т.п.)))
      Жаль, что новостей нет.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 13 января 2020, 16:11

      5 вратарей ?
      Ну теперь за оборону я спокоен.))))

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 13 января 2020, 16:06

      Перефразируя фразу Паниковского из "Золотого телёнка":
      "Кто такой Баду?
      Не знаю никакого Баду!" )))

      2
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      Рейтинг: -9

      daqo23 13 января 2020, 15:44

      Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 13 января 2020, 14:58

      Акмурзин и Баду ниже плинтуса,зато у них агент Цорн

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > Smoking_dog 13 января 2020, 15:13

      Баду взрывает фланг, но все равно зеленый еще, но задатки хорошие

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog > Obojaemiy 13 января 2020, 21:28

      Что он там взрывает???ты бл..ь обдолбаный что ли???где он играл до спартака?в вольсбурге-2 в 4-м дивизионе германии.при этом не попадая в основу.Взрыватель.позорище.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > Smoking_dog 24 января 2020, 06:31

      посмотри нарезки с его участием мальчик...

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog > Obojaemiy 24 января 2020, 07:18

      Спасибо за комплимент,я знал что молодо выгляжу.Но Баду дно.Как и твоя аналитика.Существует только одна причина по которой он в Спартаке,это то что он принадлежит Цорну,Цорн его агент.

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog > Obojaemiy 24 января 2020, 07:23

      https://youtu.be/BBI5iwkQSVo вот нарезки

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 13 января 2020, 14:33

      Чет вратарей маловато)))

      1
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > PNZ1985 13 января 2020, 15:09

      Зато нападающих дохрена.
      На!

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 13 января 2020, 13:40

      Пару - тройку игроков из этого состава можно там и оставить )))))

      4
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > VVM1964 13 января 2020, 15:36

      В Абу дают?)))

      0
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