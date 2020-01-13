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  • Рассказов, Баду, Гулиев, Селихов полетели в ОАЭ на первый сбор «Спартака»

Рассказов, Баду, Гулиев, Селихов полетели в ОАЭ на первый сбор «Спартака»

13 января 2020, 13:37
17

«Спартак» отправился на первый тренировочный зимний сбор.

Из аэропорта Домодедово в Абу-Даби отправились 26 футболистов команды и члены тренерского штаба.

Вместе с командой не полетел нападающий Джордан Ларссон, который остался в расположении сборной Швеции и присоединится к «Спартаку» позднее.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон Лукас, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Малколм Баду, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренцо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

Нападающий: Эсекьель Понсе.

  • Первый тренировочный сбор «Спартака» пройдет с 13 по 24 января.
  • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» определился со списком игроков, которые поедут на первый сбор в Абу-Даби

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Гулиев Аяз Рассказов Николай Баду Малколм
Комментарии (17)
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VVM1964
1578912038
Пару - тройку игроков из этого состава можно там и оставить )))))
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PNZ1985
1578915187
Чет вратарей маловато)))
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Smoking_dog
1578916727
Акмурзин и Баду ниже плинтуса,зато у них агент Цорн
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daqo23
1578919476
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
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derrik2000
1578920785
Перефразируя фразу Паниковского из "Золотого телёнка": "Кто такой Баду? Не знаю никакого Баду!" )))
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vka1970
1578921090
5 вратарей ? Ну теперь за оборону я спокоен.))))
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Владислав Vlad
1578925461
Так список-то ещё 9 января опубликовали. Я уж думал они там тренируются, а они ещё только отправились.))) Следующая новость от Бомбардира будет такой - Рассказов, Баду, Гулиев, Селихов ПРИЛЕТЕЛИ в ОАЭ на первый сбор «Спартака» и опять нам выдадут список из 26 человек, где 5 вратарей и 1 нап. И снова все будут обсуждать, что мало вратарей взяли и т.п.))) Жаль, что новостей нет.
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AtticusFinch1
1578934976
А зачем в Абу-Даби, давайте лучше в какие нибудь Ессентуки или Адлер
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NEONFOL
1578955116
а где Ларсон?
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